Ten projektor złożysz na trzy i schowasz do kieszeni. Ruszyła sprzedaż

Po złożeniu Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD mierzy zaledwie 84 x 78 x 26 mm, jest więc mniejszy niż smartfon. Niewiele też waży – tylko 280 g. W takiej postaci urządzenie można łatwo schować w kieszeni czy małej torbie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Każdy z trzech segmentów tego kieszonkowego projektora ma inne zadanie. Pierwszy z nich to płaski moduł optyczny z najmniejszym na świecie mikroskopijnym chipem DLP. Drugi segment to gimbal z głośnikami stereo, natomiast trzeci to zintegrowana bateria i antypoślizgowa podstawa.

Aurzen ZIP wyposażono w system autofokusu Time-of-Flight (ToF), który mierzy odległość od ekranu 30 razy na sekundę, aby szybko dostosować ostrość i skorygować zniekształcenia trapezowe. Producent przekonuje, że w praktyce oznacza to ostre, płynne obrazy bez potrzeby ręcznej regulacji, nawet gdy projektor przenoszony jest z miejsca na miejsce.

ZIP potrafi też obracać się w pionie dzięki wbudowanemu żyroskopowi, co ułatwia oglądanie treści z aplikacji takich jak TikTok, Instagram Reels czy YouTube Shorts. Obraz jest bezramkowy i dopasowany do orientacji urządzenia.

Projektor generuje obraz o jasności 100 ANSI lumenów i natywnej rozdzielczości HD (1280 x 720 px). Oferuje żywe kolory dzięki technologii DLP oraz dźwięk stereo z głośników o mocy 1 W.

Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD upraszcza też przesył obrazu. Nie trzeba już łączyć projektora z Wi-Fi – urządzenie automatycznie połączy się z wybranym smartfonem, laptopem lub komputerem stacjonarnym. ZIP jest w pełni kompatybilny z urządzeniami iOS, Android, macOS i Windows. Nie współpracuje jednak w takim trybie z telefonami Pixel i Chromebookami.

Kieszonkowy projektor Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD ma wbudowaną baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na nawet 1,5 godziny projekcji po jednym ładowaniu. W razie dłuższego seansu w łatwy sposób można podłączyć go do prądu.

ZIP trafia do polskich użytkowników za pośrednictwem CK Mediator, który jest wyłącznym dystrybutorem tego sprzętu w Polsce. Sprzedaż projektora w Polsce odbywa się wyłącznie przez Media Expert. Aurzen ZIP jest dostępny w cenie 2699 złotych.