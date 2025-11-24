Sprzęt

Ten projektor złożysz na trzy i schowasz do kieszeni. Ruszyła sprzedaż

Do Polski wszedł Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD. To najmniejszy na świecie, przenośny mini projektor z trójdzielnym, składanym korpusem. Można go schować do kieszeni, a w razie potrzeby urządzić prawdziwy seans kinowy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
13:58
Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD

Po złożeniu Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD mierzy zaledwie 84 x 78 x 26 mm, jest więc mniejszy niż smartfon. Niewiele też waży – tylko 280 g. W takiej postaci urządzenie można łatwo schować w kieszeni czy małej torbie.

Każdy z trzech segmentów tego kieszonkowego projektora ma inne zadanie. Pierwszy z nich to płaski moduł optyczny z najmniejszym na świecie mikroskopijnym chipem DLP. Drugi segment to gimbal z głośnikami stereo, natomiast trzeci to zintegrowana bateria i antypoślizgowa podstawa. 

Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD

Aurzen ZIP wyposażono w system autofokusu Time-of-Flight (ToF), który mierzy odległość od ekranu 30 razy na sekundę, aby szybko dostosować ostrość i skorygować zniekształcenia trapezowe. Producent przekonuje, że w praktyce oznacza to ostre, płynne obrazy bez potrzeby ręcznej regulacji, nawet gdy projektor przenoszony jest z miejsca na miejsce.

ZIP potrafi też obracać się w pionie dzięki wbudowanemu żyroskopowi, co ułatwia oglądanie treści z aplikacji takich jak TikTok, Instagram Reels czy YouTube Shorts. Obraz jest bezramkowy i dopasowany do orientacji urządzenia.

Projektor generuje obraz o jasności 100 ANSI lumenów i natywnej rozdzielczości HD (1280 x 720 px). Oferuje żywe kolory dzięki technologii DLP oraz dźwięk stereo z głośników o mocy 1 W. 

Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD

Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD upraszcza też przesył obrazu. Nie trzeba już łączyć projektora z Wi-Fi – urządzenie automatycznie połączy się z wybranym smartfonem, laptopem lub komputerem stacjonarnym. ZIP jest w pełni kompatybilny z urządzeniami iOS, Android, macOS i Windows. Nie współpracuje jednak w takim trybie z telefonami Pixel i Chromebookami.

Kieszonkowy projektor Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD ma wbudowaną baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na nawet 1,5 godziny projekcji po jednym ładowaniu. W razie dłuższego seansu w łatwy sposób można podłączyć go do prądu.

ZIP trafia do polskich użytkowników za pośrednictwem CK Mediator, który jest wyłącznym dystrybutorem tego sprzętu w Polsce. Sprzedaż projektora w Polsce odbywa się wyłącznie przez Media Expert. Aurzen ZIP jest dostępny w cenie 2699 złotych. 

Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD

Aby uczcić premierę, dla pierwszych 20 osób, które zamówią Aurzen ZIP w przedsprzedaży, przygotowano prezent od Aurzen – zestaw akcesoriów, w tym magnetyczny uchwyt, który znacznie zwiększa wygodę montażu projektora w różnych miejscach. 

Aurzen