Krytyczny błąd Windowsa. Nie instaluj tej aktualizacji

Microsoft potwierdził, że nowa aktualizacja Windowsa 11 powoduje krytyczny błąd, który psuje kluczowe komponenty systemu. Lepiej na razie jej nie instalować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:30
Kolejna aktualizacja Windowsa 11 i kolejny problem z nią związany. Można powiedzieć, że to już standard. Tym razem winna jest skumulowana aktualizacja, dostępna od lipca 2025 roku. Przez nią nie działają menu start oraz eksplorator plików.

Krytyczny błąd Windowsa 11

Firma z Redmond przyznała, że problem dotyczy użytkowników, którzy logują się po zastosowaniu skumulowanych aktualizacji, a także tych, którzy korzystają nietrwałych instalacji systemu (np. wirtualnego pulpitu). Błąd powoduje nieprawidłowe działanie komponentów powłoki Windowsa 11, w tym między innymi menu start oraz eksploratora plików.

Po skonfigurowaniu komputera z miesięczną aktualizacją kumulatywną Windows 11, wersja 24H2, wydaną w lipcu 2025 roku lub później (KB5062553), różne aplikacje, takie jak StartMenuExperiencehost, Wyszukiwanie, Ustawienia systemu, Pasek zadań czy Explorer, mogą napotkać trudności.

poinformował Microsoft.

Microsoft pracuje już nad poprawką, ale firma na razie nie podała, kiedy dokładnie zostanie ona udostępniona. Dostępne jest tymczasowe rozwiązanie, które polega na wpisaniu trzech komend, a następnie zresetowanie komputera, aby przywrócić prawidłowe działanie systemu. Te komendy to:

Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode
Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode
Add-AppxPackage -Register -Path 'C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml' -DisableDevelopmentMode 

To powinno przynajmniej częściowo rozwiązać problem. Jeśli nie, to pozostaje czekanie na aktualizację, która naprawi błąd.

Zródła zdjęć: Nwz / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer