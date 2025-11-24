Realme 16 Pro z aparatem 200 Mpix. Wyciek ujawnia tajemnice

Realme nie marnuje czasu. Do sprzedaży wejdzie wkrótce flagowy GT 8 Pro, ale producent szykuje też coś dla mniej wymagających i bardziej oszczędnych. Na stronie chińskiej instytucji certyfikacyjnej TENAA pojawił się już Realme 16 Pro, a jednocześnie w sieci krążą nowe przecieki na temat urządzenia. Poprzednik Realme 15 Pro miał swoją premierę w lipcu, a jeszcze wcześniejsza generacja Realme 14 Pro debiutowała w styczniu 2025 r. Producent trzyma się więc krótkiego, półrocznego cyklu, a seria Realme 16 Pro może w takim razie ujrzeć światło dzienne w styczniu 2026 r.

Z ujawnionych danych wynika, że Realme 16 Pro wyposażony będzie w 6,78-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2772 x 1272 pikseli i odświeżaniu 144 Hz, co zapewni bardzo wyraźny i płynny obraz. W ekran ma być wkomponowany czytnik linii papilarnych.

Zagadką pozostaje układ SoC, bo tego TENAA nie podaje. Poprzednika napędzał przyzwoity Snapdragon 7 Gen 4, więc tym razem nie powinno być gorzej. Urządzenie pojawi się najprawdopodobniej w wersjach z maksymalnie 16 GB RAM i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej, choć w wersji globalnej należy oczekiwać maksymalnie 512 GB.

Na tylnej obudowie znajdziemy imponujący aparat główny o rozdzielczości aż 200 Mpix, wspierany przez obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix. Do selfie posłuży przedni aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Z danych TENAA wynika ponadto, że Realme 16 Pro ma wymiary 162,6 x 77,6 x 7,75 mm i waży 192 gramy, więc zapowiada się na dość płaski i relatywnie lekki telefon. Na rynku chińskim będzie dostępny w trzech kolorach: szarym, fioletowym i złotym.

Energię dostarczy potężny akumulator o pojemności 7000 mAh, prawdopodobnie z szybkim ładowaniem 80 W. Smartfon będzie działał na systemie Android 16 z nakładką Realme UI 7.