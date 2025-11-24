Koniec Asystenta Google. Znamy datę wyłączenia usługi

Od dłuższego czasu widać, że Google stawia wszystko na jedną kartę. Tą kartą jest sztuczna inteligencja Gemini. Stary, dobry Asystent Google, który towarzyszył nam przez ostatnią dekadę, powoli schodzi na boczny tor. Do tej pory gigant z Mountain View unikał podawania konkretów dotyczących całkowitego wygaszenia usługi. Teraz jednak mleko się rozlało.

Oficjalna data końca wsparcia

Informacja wypłynęła w dość nietypowy sposób, co zauważyli spostrzegawczy użytkownicy. Na oficjalnym forum wsparcia Android Auto pojawił się nowy baner informacyjny. Komunikat nie pozostawia złudzeń. Asystent Google (Google Assistant) będzie dostępny dla użytkowników tylko do marca 2026 roku.

To pierwsza tak precyzyjna rama czasowa, jaką podała firma Google. Mamy niemal koniec roku, więc do terminu wyznaczonego jako koniec Asystenta Google zostały ostatnie miesiące. Wiosną jego miejsce na dobre zajmie Gemini. Zmiana jest nieuchronna i obejmie smartfony, samochody z Android Auto czy domowe głośniki.

Gemini ma być lepszy, ale czy na pewno?

Google w swoim komunikacie stara się uspokoić nastroje. Firma zapewnia, że Gemini zrozumie te same komendy co Asystent Google. Co więcej, nowsze rozwiązanie AI ma dać nam możliwość bardziej naturalnej rozmowy, bez konieczności używania sztywnych fraz. W teorii brzmi to świetnie, ale praktyka bywa różna.