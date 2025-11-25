Bezpieczeństwo

Tylko brzmią profesjonalnie. Takie połączenie odrzuć od razu

Kolejny przypadek omotania przez oszustów. 45-letni mieszkaniec Tczewa stracił 50 tysięcy złotych tylko dlatego, że zaufał nieuczciwym doradcom. Policja ostrzega po raz kolejny.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tylko brzmią profesjonalnie. Takie połączenie odrzuć od razu

Profesjonalny doradca pomoże w inwestowaniu

Mężczyzna zgłosił się na policję sam, twierdząc że padł ofiarą oszustwa. Do zdarzenia doszło podczas próby inwestowania w kryptowaluty oraz zagraniczne waluty. Poszkodowany przyznał, że ofertę "szybkiego i bezpiecznego zarobku" znalazł w internecie sam. Po tym jak tylko odwiedził stronę z ofertą, skontaktowała się z nim telefonicznie osoba, podająca się za specjalistę od inwestycji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Doradca" zapewnił mężczyznę, że przeprowadzi go przez cały proces inwestowania i pomoże pomnożyć pieniądze. Obiecując to, wydawał się być profesjonalny pod każdym względem. 45-latek ufając specjaliście, posłusznie wykonywał wszystkie jego instrukcje - czyli przekazywał dane oraz dokonywał wymaganych przelewów. Bardzo wciągnął się w ten cały proces inwestowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
Smartfon REALME 14 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Różowy
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
Smartfon REALME 14 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Srebrny
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

No dobrze, ale gdzie ten zysk?

Po pewnym czasie jednak, kontakt z doradcą stał się jakiś rzadszy, a nim mężczyzna się zorientował stał się uboższy o 50 tysięcy złotych. A zysków jak nie było, tak nie było. Z rzekomym "doradcą" kontakt w końcu się urwał, a po stronie, mówiącej o inwestycji nie zostało ani śladu. 

Policja przypomina, że oszuści wykorzystują atrakcyjne hasła o szybkich zyskach i profesjonalnym wsparciu. Wszystko po to, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar i ograbić ich z oszczędności. I to co do przysłowiowego "ostatniego grosza". 

Nie inwestuj pieniędzy pod wpływem emocji i obietnic szybkiego zysku. Sprawdzaj firmy inwestycyjne.

ostrzega policja. 

 

Image
telepolis
oszustwo internetowe internetowe oszustwo oszustwo na inwestycje szybki zarobek
Zródła zdjęć: Stokkete / Shutterstock
Źródła tekstu: tczew.policja.gov.pl