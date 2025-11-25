Uwaga klienci PKO BP. Nie będą działać transakcje kartami
PKO BP wydał komunikat związany z zaplanowanymi pracami technicznymi. Tym razem klienci mogą mieć problem z transakcjami za pomocą kart płatniczych. Dotyczy to również wypłat z bankomatów.
PKO BP zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym bank wydał ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Trudności będą związane z transakcjami za pomocą kart płatniczych. Nie chodzi tylko o płatności w sklepach, ale również wypłaty w bankomatach.
PKO BP informuje
Przerwa została zaplanowana na 26 listopada w godzinach od 00:03 do 04:00. Oznacza to, że nie dotknie zdecydowanej większości klientów banku. Jeśli jednak ktoś z Was planuje w tym czasie podróż lub może się pojawić potrzeba zakupów, to lepiej zawczasu wyposażyć się w gotówkę.
PKO BP informuje, że we wspomnianym czasie mogą wystąpić utrudnienia związane z transakcjami kartami płatniczymi. Chodzi o:
- płatności kartami
- wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO BP
- wpłaty i wpłaty gotówki kartą oraz BLIKIEM w urządzeniach PKO BP
- nadawanie PIN-u oraz aktywację karty
- weryfikacja PIN-em przy płatnościach w sieci (3DS)
- dodawanie kart do Google Wallet, Apple Pay, Garmin Pay itp.
Pozostałe funkcje aplikacji IKO oraz serwisu internetowego iPKO mają działać bez zarzutu. Bank apeluje o wcześniejsze wykonanie zaplanowanych operacji.