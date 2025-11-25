Uwaga klienci PKO BP. Nie będą działać transakcje kartami

PKO BP zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym bank wydał ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Trudności będą związane z transakcjami za pomocą kart płatniczych. Nie chodzi tylko o płatności w sklepach, ale również wypłaty w bankomatach.

PKO BP informuje

Przerwa została zaplanowana na 26 listopada w godzinach od 00:03 do 04:00. Oznacza to, że nie dotknie zdecydowanej większości klientów banku. Jeśli jednak ktoś z Was planuje w tym czasie podróż lub może się pojawić potrzeba zakupów, to lepiej zawczasu wyposażyć się w gotówkę.

PKO BP informuje, że we wspomnianym czasie mogą wystąpić utrudnienia związane z transakcjami kartami płatniczymi. Chodzi o:

płatności kartami

wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO BP

wpłaty i wpłaty gotówki kartą oraz BLIKIEM w urządzeniach PKO BP

nadawanie PIN-u oraz aktywację karty

weryfikacja PIN-em przy płatnościach w sieci (3DS)

dodawanie kart do Google Wallet, Apple Pay, Garmin Pay itp.