Fintech

Uwaga klienci PKO BP. Nie będą działać transakcje kartami

PKO BP wydał komunikat związany z zaplanowanymi pracami technicznymi. Tym razem klienci mogą mieć problem z transakcjami za pomocą kart płatniczych. Dotyczy to również wypłat z bankomatów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:15
0
PKO BP zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym bank wydał ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Trudności będą związane z transakcjami za pomocą kart płatniczych. Nie chodzi tylko o płatności w sklepach, ale również wypłaty w bankomatach.

PKO BP informuje

Przerwa została zaplanowana na 26 listopada w godzinach od 00:03 do 04:00. Oznacza to, że nie dotknie zdecydowanej większości klientów banku. Jeśli jednak ktoś z Was planuje w tym czasie podróż lub może się pojawić potrzeba zakupów, to lepiej zawczasu wyposażyć się w gotówkę.

PKO BP informuje, że we wspomnianym czasie mogą wystąpić utrudnienia związane z transakcjami kartami płatniczymi. Chodzi o:

  • płatności kartami
  • wypłaty gotówki z bankomatów innych niż PKO BP
  • wpłaty i wpłaty gotówki kartą oraz BLIKIEM w urządzeniach PKO BP
  • nadawanie PIN-u oraz aktywację karty
  • weryfikacja PIN-em przy płatnościach w sieci (3DS)
  • dodawanie kart do Google Wallet, Apple Pay, Garmin Pay itp.

Pozostałe funkcje aplikacji IKO oraz serwisu internetowego iPKO mają działać bez zarzutu. Bank apeluje o wcześniejsze wykonanie zaplanowanych operacji.

telepolis
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne