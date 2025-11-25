Czy da się pozbyć stresu? Antropolodzy dokonali ważnego odkrycia

To technologia nam szkodzi najbardziej?

Oznacza to jedno - jesteśmy przystosowani do życia w przestrzeniach naturalnych, a nie w zabudowanych miastach. Do takiego wniosku doszli dwaj antropolodzy Colin Shaw z Uniwersytetu w Zurychu i Daniel Longman z Wielkiej Brytanii. Badacze zgromadzili mnóstwo dowodów, wskazujących na to, że nasza ewolucja biologiczna jest wyprzedzana przez szybkie zmiany technologiczne. A to wcale nam nie służy.

Oko w oko z lwem i tak codziennie

Okazuje się, że nasze codzienne życie pełne bodźców bardzo nas stresuje. Od przepełnionych skrzynek odbiorczych, przez hałas budowy, po terminy w pracy. Wszystko to sprawia, że nasze ciała pozostają nieustannie w stanie ciągłej gotowości. A to nie miało miejsca przez większą część historii ludzkości.

Byliśmy dobrze przystosowani do radzenia sobie z ostrym stresem, który pozwalał nam uniknąć lub stawiać czoła drapieżnikom. Walka albo ucieczka. Lew pojawiał się od czasu do czasu i trzeba było być gotowym do obrony. tłumaczy Colin Shaw.

Ale kluczem było to, że wspomniany lew odchodził. Tak wielki wysiłek gwarantował przeżycie, ale był kosztowny i wymagał potem rekonwalescencji.

Okazuje się, że teraz nie mamy wcale tak łatwo. Na wszelkie bodźce jesteśmy narażeni przez cały czas. Naukowcy wręcz są zdania, że powoduje to poważne szkody - pogorszenie funkcji poznawczych, choroby autoimmunologiczne i spadającą dzietność. Wszystko to wiążą ze stresem, towarzyszącym współczesnemu życiu, w zatłoczonym miejskim środowisku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o trudną rozmowę z partnerem lub szefem, czy hałas uliczny, twój układ odpornościowy reagujący na stres działa mniej więcej tak samo, jakbyś stawał oko w oko z jednym lwem za drugim. tłumaczy Shaw.