YouTube Music jednak zaskoczy podsumowaniem roku 2025. I to nowością

YouTube Music daje nam narzędzie: "zapytaj o swoje wrażenia słuchowe"

YouTube Music jest jak najbardziej na bieżąco z trendami wszelakiego rodzaju, szczególnie tymi związanymi ze sztuczną inteligencją. W Podsumowaniu 2025 na YouTube Music znajdziemy wyjątkowy "ejajowy" czat "zapytaj o swoje wrażenia słuchowe" ("Ask Music"). Dzięki tej funkcji dowiemy się więcej o swoich przyzwyczajeniach słuchowych ostatniego roku. Możemy z asystentem AI porozmawiać, aby uzyskać informacje i komentarze na temat swoich nawyków słuchowych. Odpowiedzi znajdziemy w formie grafiki, którą będziemy mogli udostępnić.

Data premiery YouTube Music Recap wydaje się jeszcze nie do końca ustalona, ale z pewnością będzie wydana zgodnie z ustalonym harmonogramem Google'a. W zeszłym roku Music Recap ukazał się 20 listopada, a rok wcześniej - 30 listopada.

Podsumowania muzyki zostały co prawda spopularyzowane przez Spotify, ale to nie przeszkadza innym platformom pójść w te same ślady. Popularne platformy muzyczne, takie jak YouTube Music, Amazon Music, Apple Music przyjęły podobne formaty podsumowań, które pokazują, czego poszczególni użytkownicy słuchali w ciągu roku. Dla każdego znajdzie się kawałek tortu.