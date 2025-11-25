Aplikacje

YouTube Music jednak zaskoczy podsumowaniem roku 2025. I to nowością

Spotify ma swoje Wrapped 2025, a YouTube Music wprowadza Podsumowanie 2025. W tym roku platforma zaskoczy swoich użytkowników wyjątkowym czatem, opartym na AI. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:46
0
YouTube Music daje nam narzędzie: "zapytaj o swoje wrażenia słuchowe" 

YouTube Music jest jak najbardziej na bieżąco z trendami wszelakiego rodzaju, szczególnie tymi związanymi ze sztuczną inteligencją. W Podsumowaniu 2025 na YouTube Music znajdziemy wyjątkowy "ejajowy" czat "zapytaj o swoje wrażenia słuchowe" ("Ask Music"). Dzięki tej funkcji dowiemy się więcej o swoich przyzwyczajeniach słuchowych ostatniego roku. Możemy z asystentem AI porozmawiać, aby uzyskać informacje i komentarze na temat swoich nawyków słuchowych. Odpowiedzi znajdziemy w formie grafiki, którą będziemy mogli udostępnić. 

Data premiery YouTube Music Recap wydaje się jeszcze nie do końca ustalona, ale z pewnością będzie wydana zgodnie z ustalonym harmonogramem Google'a. W zeszłym roku Music Recap ukazał się 20 listopada, a rok wcześniej - 30 listopada. 

Podsumowania muzyki zostały co prawda spopularyzowane przez Spotify, ale to nie przeszkadza innym platformom pójść w te same ślady. Popularne platformy muzyczne, takie jak YouTube Music, Amazon Music, Apple Music przyjęły podobne formaty podsumowań, które pokazują, czego poszczególni użytkownicy słuchali w ciągu roku. Dla każdego znajdzie się kawałek tortu.

Jeśli jesteście użytkownikami YouTube Music, a jeszcze nie macie podsumowania, nic a nic się nie martwcie. Nie jest ono jeszcze dostępne u wszystkich, ale jego wdrażanie już powoli się zaczęło. Aby sprawdzić, czy je macie, wystarczy że otworzycie YouTube Music, dotykając ikony swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierając "Twoje podsumowanie". 

telepolis
Zródła zdjęć: FellowNeko / Shutterstock
Źródła tekstu: androidpolice.com