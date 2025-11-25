Jedynka Netflixa ujawnia, co tak naprawdę lubią oglądać Polacy

"Ucieknij od problemów"

Najnowszy ranking najchętniej oglądanych filmów Netflixa mówi wiele o naszych nawykach. Większość z nas już chce się wbić w przedświąteczny klimat i chętnie sięga w tę ponurą porę roku po lekkie i łatwe kino rozrywkowe. Najpopularniejszą produkcją w serwisie w naszym kraju jest typowa amerykańska komedia romantyczna, osadzona w klimacie Bożego Narodzenia. I z pewnością nie o fabułę tu chodzi, ale o sam klimat i rozrywkę lekką, łatwą i przyjemną. A co najważniejsze, rozrywkę jaką mamy w zasięgu domowej kanapy.

"Szampańskie święta" film o Bożym Narodzeniu

To historia Sydney Price (w tej roli Minka Kelly), której menedżerska kariera właśnie nabiera rozpędu. Dostaje ona szansę na swoją pierwszą wielką transakcję - przejęcie renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Tuż przed wyjazdem, w Paryżu poznaje jednak urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który wkrótce pokrzyżuje jej plany, ale też i wniesie do jej życia sporo nieoczekiwanych wrażeń.