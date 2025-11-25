Telewizja i VoD

Jedynka Netflixa ujawnia, co tak naprawdę lubią oglądać Polacy

Nie ma co owijać w bawełnę, lubimy oglądać zarówno filmy familijne, jak te tytuły, które są osadzone w tematach świąt, szczególnie Bożego Narodzenia. Liderem wśród filmów na polskim Netflixie jest na ten moment film "Szampańskie święta". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:36
0
"Ucieknij od problemów"

Najnowszy ranking najchętniej oglądanych filmów Netflixa mówi wiele o naszych nawykach. Większość z nas już chce się wbić w przedświąteczny klimat i chętnie sięga w tę ponurą porę roku po lekkie i łatwe kino rozrywkowe. Najpopularniejszą produkcją w serwisie w naszym kraju jest typowa amerykańska komedia romantyczna, osadzona w klimacie Bożego Narodzenia. I z pewnością nie o fabułę tu chodzi, ale o sam klimat i rozrywkę lekką, łatwą i przyjemną. A co najważniejsze, rozrywkę jaką mamy w zasięgu domowej kanapy.

"Szampańskie święta" film o Bożym Narodzeniu

To historia Sydney Price (w tej roli Minka Kelly), której menedżerska kariera właśnie nabiera rozpędu. Dostaje ona szansę na swoją pierwszą wielką transakcję - przejęcie renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell, położonej w samym sercu Szampanii. Tuż przed wyjazdem, w Paryżu poznaje jednak urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który wkrótce pokrzyżuje jej plany, ale też i wniesie do jej życia sporo nieoczekiwanych wrażeń. 

Film miał premierę na Netflixie 19 listopada i okazał się strzałem w dziesiątkę. Już po kilku dniach pokonał całą konkurencję, w tym słynnego "Frankensteina" oraz "Drugą Furiozę" i obecnie jest jednym z najchętniej odtwarzanych filmów na Netflixie. 

