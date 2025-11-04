"Dzieło szaleńca". Wielka premiera na Netflixie już w piątek

"Frankenstein" zadebiutuje na Netflixie już 7 listopada

Już za moment, 7 listopada (czyli w najbliższy piątek) bibliotekę Netflixa zasili produkcja "Frankenstein”, w reżyserii i według scenariusza Guillermo del Toro. Na taki film czekaliśmy wyjątkowo długo, na łamach Telepolis.pl pisaliśmy o nim już w czerwcu, kiedy to w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun. I trzeba przyznać, że podsycił skutecznie apetyt wszystkich fanów tego typu klasyki. Bez dwóch zdań, to najbardziej wyczekiwana pełnometrażowa produkcja, jaka ma pojawić się na platformie.

"Dzieło prawdziwego szaleńca"

To nic, że oryginalną historię znamy właściwie wszyscy. To już klasyka literatury gotyckiej i jedno z najważniejszych dzieł w historii. Zatem to nie fabuła będzie niespodzianką, ale sposób jej adaptacji. Film powstał na podstawie historii o tym samym tytule, której autorką jest Mary Shelley. Pisarka napisała swoją głośną powieść w wieku 18 lat.

W rolach głównych zostali obsadzeni: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Felix Kammerer oraz Charles Dance i Christoph Waltz. Wszystkim tym panom będzie towarzyszyła prawdziwa księżniczka horrorów - Mia Goth.

To nie tylko historia o nauce i potworach