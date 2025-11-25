Baseus otwiera salon firmowy. Pierwszy w Polsce, będą atrakcje

Baseus przekonuje, że otwarcie stacjonarnego punktu to bezpośrednia odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami marki. W nowym salonie klienci otrzymają profesjonalne doradztwo, dostęp do akcesoriów i nowości oraz możliwość sprawdzenia i przetestowania urządzeń na miejscu . Dzięki temu każdy odwiedzający może dobrać interesujące go produkty – od ładowarek, przez słuchawki, po akcesoria mobilne i rozwiązania smart. To także pierwsze miejsce w Polsce, w którym można zobaczyć i kupić wyjątkową, niebieską wersję słuchawek Baseus Inspire XH1 .

Producent zapowiada, że w weekend otwarcia na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. To przede wszystkim konkurs z nagrodami – każdy paragon upoważnia do wzięcia w nim udziału. Wystarczy odpowiedzieć na krótkie pytanie dotyczące marki Baseus oraz jej produktów, a poprawna odpowiedź otwiera drogę do zakręcenia kołem fortuny, na którym na uczestników czekają nagrody. Nie zabraknie również promocji i upustów cenowych. Na gości czekać też będzie ścianka fotograficzna z gadżetami Baseus – idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie.