Baseus otwiera salon firmowy. Pierwszy w Polsce, będą atrakcje

Baseus otwiera swój pierwszy w Polsce, oficjalny salon stacjonarny. Sklep zlokalizowany jest w centrum handlowym Wola Park w Warszawie, a jego uroczyste otwarcie odbędzie się podczas Black Weekend – 28 i 29 listopada. 

Baseus przekonuje, że otwarcie stacjonarnego punktu to bezpośrednia odpowiedź na rosnące zainteresowanie produktami marki. W nowym salonie klienci otrzymają profesjonalne doradztwo, dostęp do akcesoriów i nowości oraz możliwość sprawdzenia i przetestowania urządzeń na miejscu. Dzięki temu każdy odwiedzający może dobrać interesujące go produkty – od ładowarek, przez słuchawki, po akcesoria mobilne i rozwiązania smart. To także pierwsze miejsce w Polsce, w którym można zobaczyć i kupić wyjątkową, niebieską wersję słuchawek Baseus Inspire XH1.

Producent zapowiada, że w weekend otwarcia na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. To przede wszystkim konkurs z nagrodami – każdy paragon upoważnia do wzięcia w nim udziału. Wystarczy odpowiedzieć na krótkie pytanie dotyczące marki Baseus oraz jej produktów, a poprawna odpowiedź otwiera drogę do zakręcenia kołem fortuny, na którym na uczestników czekają nagrody. Nie zabraknie również promocji i upustów cenowych. Na gości czekać też będzie ścianka fotograficzna z gadżetami Baseus – idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie. 

Baseus zaprasza wszystkich miłośników technologii, fanów marki oraz osoby poszukujące nowoczesnych akcesoriów do odwiedzenia salonu firmowego:

  • Salon firmowy Baseus / Teletorium
  • Galeria Wola Park Warszawa 
  • ul. Górczewska 124
  • I piętro (obok MediaExpert)
  • Godziny otwarcia 10:00 – 20:00
