Czas zadbać o swoje zdrowie. To urządzenie może Ci w tym pomóc

Polacy coraz chętniej dbają o swoje zdrowie. Częściej chodzimy na siłownie, biegamy, spacerujemy, albo pilnujemy odpowiedniej, zbilansowanej diety. Nic dziwnego, że na popularności zyskują urządzenia, które w monitorowaniu parametrów ciała mają nam pomóc. Chociaż najczęściej sięgamy po smartwatche, to jest też inna, znacznie mniejsza i dla wielu wygodniejsza opcja. Mowa o inteligentnej obrączce Oura Ring 4, którą znajdziesz teraz w ofercie Media Expert.

Poznaj Oura Ring 4

Oura Ring 4, to jak sama nazwa wskazuje, inteligenta obrączka 4. generacji. Najnowszy model marki wprowadza liczne usprawnienia, dzięki którym może jeszcze lepiej i dokładniej monitorować nasze zdrowie oraz aktywność fizyczną. To sprzęt odpowiedni dla osób, które chcą zadbać o swoje ciało, a jednocześnie nie lubią nosić zegarków. Przyjrzyjmy się, co dokładnie ma on do zaoferowania.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na samą jakość wykonania i wygląd Oura Ring 4. Zewnętrzna strona stworzona jest z niezwykle wytrzymałego, a zarazem lekkiego tytanu. To gwarancja wygody, ale też długowieczności, która jest przecież tak ważna w przypadku urządzeń z kategorii wearabless. Potwierdzeniem tego jest między innymi wodoodporność do 100 metrów oraz zakres pracy w temperaturze od -10 aż do 52 stopni Celsjusza. Wszystkie czujniki są schowane po wewnętrznej stronie urządzenia.

Z kolei prosty projekt sprawia, że obrączka pasuje do każdej sytuacji. Świetnie wygląda zarówno w zestawieniu ze strojem sportowym, jak i garniturem lub suknią wieczorową. To bardzo prosty, a jednocześnie uniwersalny design. W przypadku takich urządzeń, które przecież mamy nosić przez cały czas, aby monitorowały nasze parametry zdrowia, to ogromna zaleta.

A skoro już przy monitorowaniu zdrowia jesteśmy, to Oura Ring 4 i w tym aspekcie radzi sobie bardzo dobrze. Obrączka kontroluje aż 50 różnych parametrów, w tym między innymi: jakość snu, zrobione kroki, stres, metabolizm czy też cykl menstruacyjny. Na tej podstawie jest w stanie dawać przydatne wskazówki, np. na temat poziomu energii i przygotowania do treningu.

To też świetny kompan w codziennym ruchu i treningu. Z Oura Ring 4 można spacerować, dobijając ustaloną liczbę kroków, biegać, pływać, jeździć na rowerze czy ćwiczyć na siłowni. Dzięki zaawansowanym algorytmom oceni nasze postępy oraz spalone kalorie.

A to wszystko możliwe jest dzięki aplikacji Oura (dostępna na Androida oraz iOS), która bezprzewodowo łączy się z obrączką i pozwala śledzić zebrane wcześniej dane. Natomiast po wykupieniu członkostwa Oura Membership dostajemy dostęp do rozszerzonych funkcji, w tym spersonalizowanych rekomendacji oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Warto też wspomnieć, że urządzenie oferuje aż do 8 dni pracy bez konieczności ładowania. Samo uzupełnienie energii od 0 do 100 proc. powinno zająć około 80 minut.

Oura Ring 4 w Media Expert

Oura Ring 4 kupisz teraz w sklepach Media Expert. Urządzenie dostępne jest w aż 6 wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej, czarnej matowej, srebrno-szarej, różowego złota oraz złotej. Ważne jest, aby odpowiednio dobrać jej rozmiar. Dostępne są modele w rozmiarach od 4 do 15, co sprawia, że każdy powinien bez problemu znaleźć wariant odpowiedni dla siebie.