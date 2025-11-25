Sprzęt

Popularne banki energii od EcoFlow grożą pożarem. Ruszyła akcja serwisowa

EcoFlow to producent jednych z najpopularniejszych stacji zasilania. Te znajdują swoje zastosowanie zarówno jako domowe magazyny energii, jak i w kamperach, czy przyczepach kempingowych. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Popularne banki energii od EcoFlow grożą pożarem. Ruszyła akcja serwisowa

Okazuje się, że jeden z ich popularnych produktów stanowi zagrożenie pożarowe. Mowa tu o EcoFlow Delta Max 2000. Producent zaleca, żeby pod żadnym pozorem nie korzystać z tej stacji, nim problem nie zostanie wyeliminowany. Należy także podkreślić, że problem nie dotyczy wszystkich egzemplarzy, a jedynie tych z oznaczeniem EFD310. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem z EcoFlow Delta Max 2000

Dobra wiadomość jest taka, że urządzenia z tej konkretnej serii trafiły głównie na rynek w USA. Tym samym szanse na to, że jesteście właścicielami trefnego modelu EFD310 są naprawdę niskie, nawet jeśli korzystacie z  EcoFlow Delta Max 2000. Koniecznie jednak musicie dla pewności sprawdzić także swój model. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Magazyn energii ECOFLOW Stream AC Pro 800W
Magazyn energii ECOFLOW Stream AC Pro 800W
0 zł
3442.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 3442.77 zł
Stacja zasilania ECOFLOW River 3 Max 572 Wh Bank energii
Stacja zasilania ECOFLOW River 3 Max 572 Wh Bank energii
-410 zł
1959 zł - najniższa cena
Kup teraz 1549 zł
Magazyn energii ECOFLOW Stream Ultra 800W
Magazyn energii ECOFLOW Stream Ultra 800W
0 zł
4099 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099 zł
Advertisement

Jednak nawet jeśli macie tak wielkiego pecha, to wciąż nie ma powodów, aby rwać sobie włosy z głowy. A to dlatego, że problem nie jest sprzętowy, a dotyczy oprogramowania. Tym samym akcja serwisowa przebiega zdalnie i wystarczy zaktualizować stację za pomocą aplikacji mobilnej do zarządzania nią. 

Image
telepolis
Stacja zasilania EcoFlow EcoFlow Delta Max 2000
Zródła zdjęć: Ecoflow
Źródła tekstu: gramwzielone