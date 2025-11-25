Popularne banki energii od EcoFlow grożą pożarem. Ruszyła akcja serwisowa

Okazuje się, że jeden z ich popularnych produktów stanowi zagrożenie pożarowe. Mowa tu o EcoFlow Delta Max 2000. Producent zaleca, żeby pod żadnym pozorem nie korzystać z tej stacji, nim problem nie zostanie wyeliminowany. Należy także podkreślić, że problem nie dotyczy wszystkich egzemplarzy, a jedynie tych z oznaczeniem EFD310.

Problem z EcoFlow Delta Max 2000

Dobra wiadomość jest taka, że urządzenia z tej konkretnej serii trafiły głównie na rynek w USA. Tym samym szanse na to, że jesteście właścicielami trefnego modelu EFD310 są naprawdę niskie, nawet jeśli korzystacie z EcoFlow Delta Max 2000. Koniecznie jednak musicie dla pewności sprawdzić także swój model.