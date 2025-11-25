Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Mate X7 to nowy składany flagowiec Huawei, który na początek wkracza do Chin, ale zapewne w nadchodzących tygodniach lub miesiącach ruszy w podróż dookoła świata.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei postawił na sprawdzone, książkowe połączenie dwóch dużych wyświetlaczy LTPO. W środku znalazł się 8-calowy elastyczny ekran OLED o rozdzielczości 2416 x 2210, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i szczytowej jasności 2500 nitów. Z kolei na okładce, po zamknięciu użytkownik otrzymuje do dyspozycji czterostronnie zakrzywiony panel OLED o przekątnej 6,49 cala, rozdzielczości 2444 x 1080 pikseli, jasności do 3000 nitów i z odświeżaniem 120 Hz.

Huawei nie odpuścił rywalizacji na coraz cieńsze obudowy rozkładanych modeli. Mate X7 waży około 236 g i ma zaledwie 4,5 mm grubości po rozłożeniu oraz 9,5 mm po złożeniu. Nie jest więc najcieńszy na rynku (podium zajmuje Honor Magic V5), ale mieści się w ścisłej czołówce. Wyróżnia się przy tym certyfikatami odporności IP58 i IP59, bardzo wysokimi jak na składane modele – wykazuje zwiększoną odporność nie tylko na pył i zanurzenie, ale też na silne strumienie gorącej wody, a całość dodatkowo chroni wzmocnione szkło Kunlun drugiej generacji. Konstrukcja Mate X7 jest wyraźnie odchudzona względem poprzednika, ale jednocześnie przygotowana na większe obciążenia i bardziej zaawansowane funkcje fotograficzne.

Za wydajność odpowiada układ Kirin 9030 Pro, wspierany przez 12 lub 16 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 6.0 i oferuje obsługę dwóch kart nanoSIM.

Sekcję fotograficzną w Mate X7 tworzy druga generacja systemu Red Maple Imaging, który zdaniem Huawei pozwolił zmniejszyć wyspę aparatów bez rezygnacji z możliwości foto jak z flagowców. Główny aparat ma 50 Mpix i zmienną przysłonę w zakresie f/1.49–f/4.0, do tego dochodzi aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3,5x, przysłoną f/2.2, OIS i zoomem cyfrowym do 100x. Uzupełnieniem jest wielospektralny sensor do odwzorowania kolorów i zdjęć makro, a z przodu zastosowano aparaty do selfie 8 Mpix po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Specjalna wersja Collector’s Edition wyróżnia się większą matrycą głównego aparatu 1/1,28″ o znacząco zwiększonym poborze światła.

Nowy rozkładak Huawei zapewnia łączność z 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0 LE, NFC i oferuje rozbudowany zestaw systemów nawigacyjnych, a także port USB 3.1 typu C. Na pokładzie znalazła się także obsługa komunikacji satelitarnej Beidou. Producent chwali się trybami awaryjnej łączności bez sieci komórkowej i specjalnym trybem outdoor, który ma zapewniać nawet do 10 dni pracy w skrajnych warunkach.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5525 mAh w wersji standardowej lub 5600 mAh w wersji kolekcjonerskiej. Oba warianty obsługują szybkie ładowanie przewodowe 66 W oraz bezprzewodowe 50 W.