Sprzęt

Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Huawei pokazał dzisiaj kilka nowości, a wśród nich znalazł się Mate X7, czyli kolejny model z rozkładanej linii flagowców. Specyfikacja robi niezłe wrażenie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Mate X7 to nowy składany flagowiec Huawei, który na początek wkracza do Chin, ale zapewne w nadchodzących tygodniach lub miesiącach ruszy w podróż dookoła świata.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei postawił na sprawdzone, książkowe połączenie dwóch dużych wyświetlaczy LTPO. W środku znalazł się 8-calowy elastyczny ekran OLED o rozdzielczości 2416 x 2210, częstotliwości odświeżania 1-120 Hz i szczytowej jasności 2500 nitów. Z kolei na okładce, po zamknięciu użytkownik otrzymuje do dyspozycji czterostronnie zakrzywiony panel OLED o przekątnej 6,49 cala, rozdzielczości 2444 x 1080 pikseli, jasności do 3000 nitów i z odświeżaniem 120 Hz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch HUAWEI Watch Fit SE Różowy
Smartwatch HUAWEI Watch Fit SE Różowy
-20.99 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Classic 46mm Brązowy
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 Classic 46mm Brązowy
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Classic 46mm Brązowy
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Classic 46mm Brązowy
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement
Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Huawei nie odpuścił rywalizacji na coraz cieńsze obudowy rozkładanych modeli. Mate X7 waży około 236 g i ma zaledwie 4,5 mm grubości po rozłożeniu oraz 9,5 mm po złożeniu. Nie jest więc najcieńszy na rynku (podium zajmuje Honor Magic V5), ale mieści się w ścisłej czołówce. Wyróżnia się przy tym certyfikatami odporności IP58 i IP59, bardzo wysokimi jak na składane modele – wykazuje zwiększoną odporność nie tylko na pył i zanurzenie, ale też na silne strumienie gorącej wody, a całość dodatkowo chroni wzmocnione szkło Kunlun drugiej generacji. Konstrukcja Mate X7 jest wyraźnie odchudzona względem poprzednika, ale jednocześnie przygotowana na większe obciążenia i bardziej zaawansowane funkcje fotograficzne.

Za wydajność odpowiada układ Kirin 9030 Pro, wspierany przez 12 lub 16 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 6.0 i oferuje obsługę dwóch kart nanoSIM. 

Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Sekcję fotograficzną w Mate X7 tworzy druga generacja systemu Red Maple Imaging, który zdaniem Huawei pozwolił zmniejszyć wyspę aparatów bez rezygnacji z możliwości foto jak z flagowców. Główny aparat ma 50 Mpix i zmienną przysłonę w zakresie f/1.49–f/4.0, do tego dochodzi aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3,5x, przysłoną f/2.2, OIS i zoomem cyfrowym do 100x. Uzupełnieniem jest wielospektralny sensor do odwzorowania kolorów i zdjęć makro, a z przodu zastosowano aparaty do selfie 8 Mpix po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Specjalna wersja Collector’s Edition wyróżnia się większą matrycą głównego aparatu 1/1,28″ o znacząco zwiększonym poborze światła. 

Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Nowy rozkładak Huawei zapewnia łączność z 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 6.0 LE, NFC i oferuje rozbudowany zestaw systemów nawigacyjnych, a także port USB 3.1 typu C. Na pokładzie znalazła się także obsługa komunikacji satelitarnej Beidou. Producent chwali się trybami awaryjnej łączności bez sieci komórkowej i specjalnym trybem outdoor, który ma zapewniać nawet do 10 dni pracy w skrajnych warunkach.

Huawei Mate X7 już jest. Rozkładany flagowiec wchodzi do sprzedaży

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5525 mAh w wersji standardowej lub 5600 mAh w wersji kolekcjonerskiej. Oba warianty obsługują szybkie ładowanie przewodowe 66 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Ceny nie należą do niskich. W Chinach najtańszy wariant 12 + 256 GB wyceniono na 12 999 juanów, czyli 6700 zł. Topowy model Collector’s Edition z 20 GB RAM i 1 TB pamięci masowej oznacza wydatek 17 599 juanów, czyli 9. tys. zł. Na rynkach globalnych Huawei Mate X7 będzie oczywiście jeszcze droższy i zapewne przekroczy pułap 10 tys. zł. 

Image
telepolis
huawei Huawei Mate X7 smartfon rozkładany
Zródła zdjęć: Huawei