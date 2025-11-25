Sprzęt

Honor 500 pozamiatał. Bateria 8000 mAh w takiej obudowie to obłęd

Honor oficjalnie zaprezentował w Chinach swoje najnowsze smartfony z serii 500. Urządzenia te redefiniują pojęcie średniej półki, oferując parametry zawstydzające niejeden flagowiec.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:57
Akumulator, który zmienia zasady gry

Największym zaskoczeniem w nowej specyfikacji jest bez wątpienia zasilanie. Honorowi udało się zmieścić w obu modelach ogniwa o gigantycznej pojemności 8000 mAh. Co ciekawe, nie wpłynęło to negatywnie na gabaryty urządzeń. Smartfony zachowały smukły profil o grubości zaledwie 7,75 mm.

Producent deklaruje, że to największa bateria w tej klasie cenowej. Powinno to zapewnić bezproblemowe dwa dni pracy na jednym ładowaniu. Uzupełnianie energii również nie będzie problemem. Mamy tu szybkie ładowanie przewodowe 80 W. Model Pro obsługuje dodatkowo ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Ekran niemal bez ramek

Front urządzenia robi równie duże wrażenie co jego wnętrze. Honor zastosował płaski panel AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości 1,5K. Wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność szczytową na poziomie aż 6000 nitów.

Wzrok przyciągają jednak przede wszystkim ramki. Mierzą one tylko 1,05 mm, co według producenta jest obecnie najlepszym wynikiem w branży. Telefon wygląda dzięki temu bardzo nowocześnie. Ciekawostką jest też technologia redukująca chorobę lokomocyjną podczas korzystania z telefonu w jadącym pojeździe.

Wydajność i fotografia na sterydach

Honor 500 napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, natomiast wariant Pro otrzymał potężniejszą jednostkę Snapdragon 8 Elite. Oba procesory wykonano w nowoczesnej litografii, co ma gwarantować wysoką kulturę pracy. Smartfony działają pod kontrolą systemu MagicOS 10.0, opartego na Androidzie 16. Gracze powinni docenić Honor Phantom Engine, który ma utrzymywać stabilne 120 klatek na sekundę w grach typu MOBA.

Zaplecze fotograficzne to kolejny mocny punkt. Główny aparat to matryca 200 Mpix o wielkości 1/1,4 cala. Wspiera go 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Model Pro wyróżnia się dodatkowym teleobiektywem portretowym 50 Mpix z 3-krotnym przybliżeniem optycznym. Fani selfie otrzymają aparat 50 Mpix z możliwością nagrywania w 4K. Ciekawą nowością jest funkcja szybkiego przesyłania zdjęć Live Photos na iOS.

Obudowy obu modeli są odporne na wodę i pył, co potwierdzają certyfikaty IP68, IP69 oraz IP69K.

Dostępność i cena

Nowe smartfony trafią do sprzedaży w Chinach już 27 listopada 2025 roku. Dostępne będą w czterech kolorach: srebrnym, niebieskim, różowym i czarnym. Na ten moment nie potwierdzono jeszcze daty globalnej premiery, ale patrząc na specyfikację, warto na nią czekać.

Ceny na rynku chińskim prezentują się następująco:

  • Honor 500 12/256 GB: 2699 juanów (1394 zł),
  • Honor 500 12/512 GB: 2999 juanów (1549 zł),
  • Honor 500 16/512 GB: 3299 juanów (1704 zł),
  • Honor 500 Pro 12/256 GB: 3599 juanów (1858 zł),
  • Honor 500 Pro 12/512 GB: 3899 juanów (2013 zł),
  • Honor 500 Pro 16/512 GB: 4199 juanów (2168 zł),
  • Honor 500 Pro 16 GB/1 TB: 4799 juanów (2478 zł).
telepolis
Zródła zdjęć: Honor
Źródła tekstu: Honor, GizmoChina, Phone Arena