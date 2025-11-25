Sprzęt

W Action po 3,49 zł. Ludzie kupują bez opamiętania, a potem płacz

Rzeczy modne rzadko są mądre, co jednak zrobić, gdy tłum już ruszył na szabry w Action? W końcu 3,49 zł to tyle, co nic. Po chwili jednak zaczyna się płacz i zgrzytanie zębów.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 16:16
Sznurek do telefonu z koralikami Lab31 - no głupiej się nie da

Kawałek sznurka, plastikowa płytka, by wsadzić uchwyt pod etui i zabójcze koraliki. Kompletnie nie rozumiem mody na to badziewie doczepiane do telefonów, szczególnie przez Panie. Przecież to pakowanie się w gips. No może nie samego siebie, ale swojego telefonu zdecydowanie.

Raz, że uchwyt ten ciągle pracuje i przy niskiej jakości materiałach raczej prędzej niż później nasz telefon w końcu się urwie, dwa nie wiem, po co trzymać blisko telefonu przedmioty chłonące wilgoć i brud. Do tego wymachiwanie telefonem zwiększa ryzyko naprężeń i przypadkowych uderzeń.

Przede wszystkim jednak tego typu zawieszki jeżdżą po ekranach telefonów niczym łyżwy po lodowisku. A telefony podczas upadku w osi ekran — podłoże mają nagle działający punktowo obiekt, który przekazuje całą energię upadku prosto w ekran. No głupota. Niemniej, jeśli ktoś bierze na siebie to ryzyko, w Action dostanie tę tragedię za bezcen. Ja dziękuję, ja postoję.

Zródła zdjęć: Action, wł
Źródła tekstu: Action, wł