W Action po 3,49 zł. Ludzie kupują bez opamiętania, a potem płacz

Sznurek do telefonu z koralikami Lab31 - no głupiej się nie da

Kawałek sznurka, plastikowa płytka, by wsadzić uchwyt pod etui i zabójcze koraliki. Kompletnie nie rozumiem mody na to badziewie doczepiane do telefonów, szczególnie przez Panie. Przecież to pakowanie się w gips. No może nie samego siebie, ale swojego telefonu zdecydowanie.

Raz, że uchwyt ten ciągle pracuje i przy niskiej jakości materiałach raczej prędzej niż później nasz telefon w końcu się urwie, dwa nie wiem, po co trzymać blisko telefonu przedmioty chłonące wilgoć i brud. Do tego wymachiwanie telefonem zwiększa ryzyko naprężeń i przypadkowych uderzeń.