Intel ma jeszcze jednego asa w rękawie. Nie robi on wrażenia

Nie jest tajemnicą, że nadciągające wielkimi krokami procesory Intel Arrow Lake Refresh nie przyniosą dużych zmian. W końcu będą to te same architektury (Lion Cove i Skymont) oraz litografie co do tej pory. Według dotychczasowych przecieków dostaniemy minimalnie wyższe taktowania i więcej rdzeni E dla wybranych modeli. Ale to nie wszystko.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie należy spodziewać się dużego skoku wydajności

Z najnowszej dokumentacji technicznej Niebieskich wynika, że procesory Arrow Lake Refresh będą natywnie obsługiwać pamięci DDR5 CUDIMM z prędkością 7200 MT/s. To zauważalna poprawa (+12,5%), bowiem dotychczas mowa była o 6400 MT/s. W przypadku modułów UDIMM i CSODIMM wszystko pozostaje po staremu - kolejno 5600 i 6400 MT/s.

Zmiana ta wynika głównie z usprawnień w obrębie kontrolera pamięci, ale również optymalizacji mikrokodu dla LGA 1851. Według naszych informacji Intel nie planuje nowych chipsetów, a więc producenci wprowadzą co najwyżej odświeżone warianty oferowanych już platform Z890.