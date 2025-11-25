Nauka

50 zł za szybkie i precyzyjne zestrzelenie drona. Ta broń będzie hitem

Nie dość, że strzały laserem są precyzyjne, to jeszcze o dziwo nie znosi ich na wietrze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:27
O tym, jak istotne jest skuteczna, szybka i tania eliminacja drona wojskowego nie muszę chyba nikogo przekonywać w świetle wydarzeń z ostatnich miesięcy. Nie skupiajmy się jednak na tym, co się dzieje na niebie, a co może się dziać dzięki tej nowatorskiej broni należącej do armii Wielkiej Brytanii.

Laser na drony

DragonFire to brytyjski system obrony laserowej, który jest w rozwoju od wielu lat. Teraz jednak jesteśmy już na etapie, w którym powoli jest wdrażany do coraz to kolejnych jednostek bojowych. Jego skuteczność jest wręcz niesamowita. Podczas ostatnich testów, które odbyły się na poligonie Hebrides w Szkocji zestrzelił on drona bojowego lecącego z prędkością 650 km/h. Co więcej, pojedynczy strzał został wyceniony na około 10 funtów, czyli w przeliczeniu na nasze jakieś 50 zł.

W porównaniu do przygotowania samolotu, jego eksploatacji, w tym ceny paliwa, oraz rzecz jasna ceny rakiet używanych do zestrzelenia drona, to cena takiego strzału laserowego jest wręcz śmiesznie niska. Dodatkowo Brytyjczycy chwalą się, że laser ten potrafiłby zestrzelić 1-funtową monetę z odległości kilometra.

Nie jest znany dokładny zasięg tego działa. Mówi się jednak, że cel powinien znajdować się w zasięgu wzroku. Dodatkowo warunki pogodowe mogą znacznie ograniczyć jego działanie. Na przykład mgła, która rozprasza promień lasera. Mimo to armia UK zamierza uzbroić swoje okręty w to działo. Warto jednak podkreślić, że jako kraj wyspiarski ma znacznie więcej czasu na potencjalną reakcję na zagrożenie, niż państwo, które zareaguje dopiero wtedy, kiedy granice lądowe zostaną naruszone. 

Zródła zdjęć: MoD
Źródła tekstu: Tomshardware