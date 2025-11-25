NaviExpert mocno tnie ceny, a to dopiero początek. Ruszył Black Week

NaviExpert 50% taniej

Tylko na Black Week, tylko do 1 grudnia roczne abonamenty NaviExpert można kupić w najniższej cenie w roku. To idealny moment, by odświeżyć swój abonament albo wrócić do aplikacji po latach.

Promocją objęte są roczne abonamenty:

NaviExpert Polska: 59,99 zł (zamiast 119,99 zł),

(zamiast 119,99 zł), NaviExpert Polska i Europa: 74,99 zł (zamiast 149,99 zł).

Promocja obejmuje systemy Android i iOS. Abonament można kupić w aplikacji (Menu > Sklep), w sklepie internetowym sklep.naviexpert.pl lub w formie kodu na Allegro. Regulamin promocji dostępny jest tu.

NaviExpert ma 20 lat

NaviExpert to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aplikacji mobilnych. Powstała w 2005 roku, gdy smartfony dopiero raczkowały, a mobilny internet liczyło się w kilobajtach. Nie było jeszcze Androida i iOS. W 2005 roku NaviExpert działał na telefonach z klawiaturą, opartych o systemy Symbian, Java i Bada. Aby w ogóle móc wyznaczyć trasę, wielu kierowców musiało podłączać zewnętrzne moduły GPS. Na początku nie istniały też komunikaty głosowe, a NaviExpert tylko pikał. Charakterystyczne sygnały dźwiękowe informowały o nadchodzących manewrach i zmianach kierunku.

Z czasem NaviExpert zyskał funkcje już bardziej kojarzące się z nowoczesną nawigacją: omijanie korków w czasie rzeczywistym, zgłoszenia CB od społeczności kierowców, trasy alternatywne analizowane i proponowane użytkownikowi podczas jazdy, obsługa Android Auto i CarPlay czy asystent pasa ruchu.

Twórcy NaviExperta podkreślają, że ich nawigacja nadal korzysta z prawdziwych lektorów, a jednym z najbardziej uwielbianych przez kierowców pozostaje Geralt z Rivii. Jego wiedźmiński ton od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

W rozwoju aplikacji ogromną rolę od lat odgrywają także operatorzy komórkowi, którzy oferują NaviExperta pod własnymi markami: Nawigacji Orange, Nawigacji Play, Nawigacji Plus oraz Nawigacji T-Mobile.

W tym roku NaviExpert przeszedł poważny lifting wizualny. Zyskał nowy ekran główny oparty na mapie, która stała się centrum całego doświadczenia kierowcy. W najbliższych dniach na ekranie głównym aplikacji pojawią się kolejne nowości, które mają dać ogromną wartość użytkownikom.

Konkurs jubileuszowy

Z okazji jubileuszu marka zaprasza kierowców do udziału w konkursie organizowanym jednocześnie na Instagramie, Facebooku i TikToku. Zasady są proste i dla wszystkich takie same: wystarczy zaobserwować profil NaviExpert na wybranym medium społecznościowym, a następnie opublikować post ze zdjęciem lub krótkim wideo z podróży, w którą kiedyś zabrał Cię NaviExpert. Post powinien zawierać także opis wspomnienia oraz hashtag #naviexpert i oznaczenie profilu.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody, w tym:

1. miejsce: weekend z Mazdą i pełnym bakiem od Mazda Motor Poland,

2. miejsce: voucher paliwowy o wartości 500 zł,

3. miejsce: voucher paliwowy o wartości 300 zł,

4. miejsce: voucher paliwowy o wartości 200 zł,

5. miejsce: voucher paliwowy o wartości 100 zł,

miejsca 6-10: bony Pluxee o wartości 100 zł,

miejsca 11-20: bony Pluxee o wartości 50 zł.