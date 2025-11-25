Aplikacje

NaviExpert mocno tnie ceny, a to dopiero początek. Ruszył Black Week

NaviExpert obchodzi 20 lat. Jubileusz wypada w samym środku Black Week, jest więc podwójna okazja na promocje. Można zgarnąć 50% rabatu na roczne abonamenty, ale to nie wszystko.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NaviExpert mocno tnie ceny, a to dopiero początek. Ruszył Black Week

NaviExpert 50% taniej

Tylko na Black Week, tylko do 1 grudnia roczne abonamenty NaviExpert można kupić w najniższej cenie w roku. To idealny moment, by odświeżyć swój abonament albo wrócić do aplikacji po latach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocją objęte są roczne abonamenty:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kabel USB - Micro USB/USB-C/Lightning BASEUS Flash Series 3w1 1.2 m Czarny
Kabel USB - Micro USB/USB-C/Lightning BASEUS Flash Series 3w1 1.2 m Czarny
0 zł
43.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 43.99 zł
Etui BMW M Silicon Logo MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
Etui BMW M Silicon Logo MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
0 zł
229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229.99 zł
Etui GUESS Fixed Glitter Big 4G do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
Etui GUESS Fixed Glitter Big 4G do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement
  • NaviExpert Polska: 59,99 zł (zamiast 119,99 zł),
  • NaviExpert Polska i Europa: 74,99 zł (zamiast 149,99 zł).

Promocja obejmuje systemy Android i iOS. Abonament można kupić w aplikacji (Menu > Sklep), w sklepie internetowym sklep.naviexpert.pl lub w formie kodu na Allegro. Regulamin promocji dostępny jest tu.

NaviExpert ma 20 lat

NaviExpert to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aplikacji mobilnych. Powstała w 2005 roku, gdy smartfony dopiero raczkowały, a mobilny internet liczyło się w kilobajtach. Nie było jeszcze Androida i iOS. W 2005 roku NaviExpert działał na telefonach z klawiaturą, opartych o systemy Symbian, Java i Bada. Aby w ogóle móc wyznaczyć trasę, wielu kierowców musiało podłączać zewnętrzne moduły GPS. Na początku nie istniały też komunikaty głosowe, a NaviExpert tylko pikał. Charakterystyczne sygnały dźwiękowe informowały o nadchodzących manewrach i zmianach kierunku.

NaviExpert mocno tnie ceny, a to dopiero początek. Ruszył Black Week

Z czasem NaviExpert zyskał funkcje już bardziej kojarzące się z nowoczesną nawigacją: omijanie korków w czasie rzeczywistym, zgłoszenia CB od społeczności kierowców, trasy alternatywne analizowane i proponowane użytkownikowi podczas jazdy, obsługa Android Auto i CarPlay czy asystent pasa ruchu.

Twórcy NaviExperta podkreślają, że ich nawigacja nadal korzysta z prawdziwych lektorów, a jednym z najbardziej uwielbianych przez kierowców pozostaje Geralt z Rivii. Jego wiedźmiński ton od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

W rozwoju aplikacji ogromną rolę od lat odgrywają także operatorzy komórkowi, którzy oferują NaviExperta pod własnymi markami: Nawigacji Orange, Nawigacji Play, Nawigacji Plus oraz Nawigacji T-Mobile.

W tym roku NaviExpert przeszedł poważny lifting wizualny. Zyskał nowy ekran główny oparty na mapie, która stała się centrum całego doświadczenia kierowcy. W najbliższych dniach na ekranie głównym aplikacji pojawią się kolejne nowości, które mają dać ogromną wartość użytkownikom. 

NaviExpert mocno tnie ceny, a to dopiero początek. Ruszył Black Week

Konkurs jubileuszowy

Z okazji jubileuszu marka zaprasza kierowców do udziału w konkursie organizowanym jednocześnie na Instagramie, Facebooku i TikToku. Zasady są proste i dla wszystkich takie same: wystarczy zaobserwować profil NaviExpert na wybranym medium społecznościowym, a następnie opublikować post ze zdjęciem lub krótkim wideo z podróży, w którą kiedyś zabrał Cię NaviExpert. Post powinien zawierać także opis wspomnienia oraz hashtag #naviexpert i oznaczenie profilu.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody, w tym:

  • 1. miejsce: weekend z Mazdą i pełnym bakiem od Mazda Motor Poland,
  • 2. miejsce: voucher paliwowy o wartości 500 zł,
  • 3. miejsce: voucher paliwowy o wartości 300 zł,
  • 4. miejsce: voucher paliwowy o wartości 200 zł,
  • 5. miejsce: voucher paliwowy o wartości 100 zł,
  • miejsca 6-10: bony Pluxee o wartości 100 zł,
  • miejsca 11-20: bony Pluxee o wartości 50 zł.

Konkurs potrwa do połowy grudnia, a regulamin dostępny jest tu.

Image
telepolis
black friday NaviExpert nawigacja black week NaviExpert 20 lat NaviExpert konkurs
Zródła zdjęć: NaviExpert
Źródła tekstu: NaviExpert