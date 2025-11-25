Tablet LTE od OnePlus kupisz dziś za 799 zł
A dokładniej OnePlus Pad Lite LTE, czyli jeden z lepszych budżetowych tabletów na rynku.
Nie trzeba wydawać fortuny, żeby kupić porządny tablet z Androidem, chociaż oczywiście to pomaga. Jednak w dzisiejszej promocji ta wydajna jednostka i to wyposażona w LTE może być wasza za jedyne 799 zł. Co jednak ma on do zaoferowania? Przyjrzyjmy mu się bliżej.
OnePlus Pad Lite LTE
Zacznijmy już tradycyjnie od ekranu. Jest to 11-calowy panel o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Panel jest więc dość przyzwoity. Sercem urządzenia jest natomiast układ MediaTek Helio G100, który miał premierę zaledwie w ubiegłym roku. Wspiera go 8 GB RAM, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Na dane przeznaczono natomiast 128 GB miejsca.
Nie zawodzi także bateria. Jest to duże, 9340 mAh ogniwo, które można naładować z mocą do 33 W. Wszystko to w zestawie z LTE daje nam swobodę korzystania z urządzenia także poza naszą siecią W-Fi. A wszystko to w promocyjnej cenie za jedyne 799 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.