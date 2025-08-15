Fintech

Właściciel AliExpress okiełzna ponad miliard produktów nowym chwytem

Zatrudniająca ćwierć miliona pracowników Alibaba International wprowadza na rynek rewolucyjne rozwiązanie dla globalnego handlu B2B – pierwszy na świecie inteligentny asystent AI o nazwie Accio Agent.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:45
0
Człowiek przestaje być potrzebny w 70% dotychczasowych procesów

Accio Agent został zaprojektowany w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które często borykają się z ograniczonymi zasobami ludzkimi i czasowymi. Obecnie aż 40% MŚP na świecie to firmy prowadzone przez jedną osobę, dla których efektywne zarządzanie czasem i zasobami jest kluczowym wyzwaniem.

Alibaba, wykorzystując swoje doświadczenie oraz ogrom baz danych – ponad miliard produktów i 50 milionów profili dostawców – stworzyła asystenta zdolnego zautomatyzować aż 70% dotychczasowych, ręcznych procesów zakupowych.

Asystent będzie nawet sam negocjował ceny

Accio Agent to zaawansowany dodatek do wyszukiwarki B2B Accio, z której korzysta już ponad dwa miliony użytkowników, pozwala przedsiębiorcom na pełną automatyzację procesu zakupowego, a nawet prowadzenie negocjacji cenowych. Asystent AI nie tylko usprawnia wyszukiwanie, ale też aktywnie negocjuje ceny i warunki zakupów z dostawcami na całym świecie, co do tej pory było domeną ręcznej pracy człowieka.

Dzięki sztucznej inteligencji użytkownicy mogą teraz szybciej i skuteczniej prowadzić cały proces od wyszukiwania produktów, przez komunikację, aż po finalizację transakcji. To narzędzie, które eliminuje tygodniowe poszukiwania i negocjacje, skracając je do zaledwie kilku minut.

Accio Agent ma szansę stać się kluczowym elementem strategii automatyzacji i cyfrowej efektywności przedsiębiorstw, które dążą do globalnej ekspansji. Alibaba odgraża się już, że to dopiero początek rozwiązań AI, które planuje wdrożyć w niedalekiej przyszłości.

Zródła zdjęć: OMfotovideocontent / Shutterstock
Źródła tekstu: retaildetail, oprac. wł