Duży bank wycofuje płatność telefonem. Tak już nie zapłacisz

Koniec usługi „Visa w telefonie” w ING Banku Śląskim

Decyzja ta jest odpowiedzią na zmiany w rynku płatności mobilnych, gdzie coraz więcej banków rezygnuje z własnych rozwiązań na rzecz bardziej powszechnych i uniwersalnych systemów. Od 20 czerwca 2025 roku nowi klienci zamawiający karty Visa nie mają już możliwości aktywowania płatności poprzez usługę Visa w telefonie.

Dotychczasowi użytkownicy usługi mogą korzystać z niej do czasu jej całkowitego wyłączenia, o czym bank poinformuje w aplikacji Moje ING. ING zachęca klientów do jak najszybszego przejścia na alternatywne rozwiązania, które są nowocześniejsze i powszechniej stosowane. Najważniejszą propozycją są portfele mobilne Google Pay dla użytkowników smartfonów z systemem Android oraz Apple Pay na urządzenia z iOS.

Zamiast Visa postaw na Google'a

Płatności w Google Pay są niezwykle podobne do „Visa w telefonie” — wystarczy zbliżyć telefon do terminala, by dokonać transakcji bezgotówkowej. Istotną różnicą jest wymóg odblokowania urządzenia przed płatnością, co zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega przypadkowym transakcjom. Odblokowanie można potwierdzić odciskiem palca, rozpoznaniem twarzy lub kodem PIN/wzorem. W Google Pay można nadal korzystać z funkcji wielowalutowej oraz wypłat z bankomatów zbliżeniowo.

ING przypomina, że aby korzystać z Google Pay, telefon musi mieć funkcję NFC i system Android w wersji 9.0 lub wyższej. Dla osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica na korzystanie z tej formy płatności. Dodanie karty do Google Pay w aplikacji Moje ING jest proste — wystarczy wybrać kartę Visa i aktywować ją w Google Pay poprzez dedykowaną funkcję.

Jest jeszcze chwila, ale to nieodwracalna zmiana

Dla dotychczasowych klientów płacących Visa w telefonie do momentu wyłączenia usługi nie następuje natychmiastowa zmiana, jednak bank rekomenduje testowanie i korzystanie z Google Pay wcześniej, by nie narazić się na utratę możliwości płatności mobilnej. Po wyłączeniu „Visa w telefonie” korzystanie z tej formy płatności będzie niemożliwe.