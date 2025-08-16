Na oszukiwaniu w grach można zarobić? Jeszcze jak

Szara strefa, do której sięgamy coraz częściej

Za kulisami tej szarej strefy działa około 80 witryn, które miesięcznie przyciągają od 30 do nawet 174 tys. płacących klientów w Europie i Ameryce Północnej. Choć ceny subskrypcji cheatów wahają się od 10 do 240 dol. miesięcznie, to ich wysokość zależy głównie od trudności obejścia zabezpieczeń danej gry, nie zaś od popularności tytułu.

Szczególną popularność zdobywają tzw. AI-aimboty i boty analizujące obraz z ekranu. Nowoczesne cheaty coraz rzadziej modyfikują kod gry, a częściej wykorzystują narzędzia do rozpoznawania obrazu, by sterować ruchem „gracza”. To sprawia, że są trudniejsze do wykrycia przez tradycyjne zabezpieczenia i wymagają zaawansowanych systemów antycheat, często działających już na poziomie jądra systemu operacyjnego.

Dlaczego gracze oszukują?

Motywacje użytkowników są zróżnicowane: od amatorów, chcących szybciej awansować w rankingach, powracających do ulubionych gier po przerwie, po streamerów szukających spektakularnych efektów dla widzów.