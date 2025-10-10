Minecraft okazał się hitem. Sequel w kinach już w 2027 roku

Sandboxowo-survivalowa gra Minecraft od szwedzkiego Mojang Studios towarzyszy nam już od 2011 roku i w tym czasie przyciągnęła ona przed ekrany komputerów, konsol oraz smartfonów miliony osób z różnych zakątków świata. Nikogo nie powinno więc dziwić, że wydany w tym roku przez Warner Bros. Pictures film też okazał się hitem. Przy budżecie 150 milionów dolarów osiągnięto box office wynoszący prawie miliard.

Reżyser będzie ten sam, ale obsada to tajemnica

A tak się składa, że oficjalny profil A Minecraft Movie na platformie X (daw. Twitter) zamieścił wpis zapowiadający drugą część. Premiera Minecraft: Movie II planowana jest na 23 lipca 2027 roku, a więc trochę poczekamy.

Za kamerą ponownie stanie Jared Hess, reżyser pierwszej odsłony. Niestety Warner Bros. Pictures nie ujawniło jeszcze żadnych szczegółów na temat obsady, a więc nie wiemy kto powróci na ekrany. Pewnikiem wydaje się być jednak obecność Jacka Blacka, który wcielał się w najbardziej kultową postać - Steve'a. Pytanie czy tym razem również pojawi się kolejny viralowy moment na miarę słynnego Chicken Jockeya.