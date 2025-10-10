Masz taki sprzęt? Orange odetnie Cię od swojej usługi

Pomarańczowy operator ogłosił kolejny etap zmian w swojej usłudze "Wideo na życzenie". Tym razem decyzja jest ostateczna – popularna wypożyczalnia filmów i seriali zostanie całkowicie wyłączona dla użytkowników korzystających ze starszych dekoderów. Zmiana wejdzie w życie już 18 listopada 2025 roku.

Dla wielu wieloletnich klientów pomarańczowej telewizji to symboliczny koniec pewnej epoki. Usługa, która przez lata dostarczała rozrywki, zniknie z ich ekranów. Na szczęście operator przygotował rozwiązania dla osób, które miały na swoich kontach niewykorzystane środki.

Sprawdź swój dekoder. Te modele stracą dostęp

Decyzja dotyczy zarówno klientów telewizji kablowej (IPTV), jak i satelitarnej (DTH). Kluczowe jest tu posiadanie jednego z trzech modeli dekoderów, które operator uznał za przestarzałe. Dostęp do VOD stracą posiadacze następujących urządzeń:

Sagemcom WHD 80,

Sagemcom UHD 88,

Sagemcom UHD 86.

Operator uspokaja, że na nowszych dekoderach oraz w aplikacji Orange TV Go usługa będzie działać bez zmian. Wyłączenie dotyczy wyłącznie wymienionej wyżej, starszej generacji sprzętu.

To kolejny krok w zmianach, jakie Orange wprowadza w swojej usłudze VOD. Zaledwie wczoraj informowaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL, że operator ogłosił usunięcie z regulaminu funkcji "Konta" i związanych z nim doładowań. Nowszy komunikat wygląda na dalszy etap porządkowania usługi.

Co z moimi pieniędzmi? Czy mogę zerwać umowę?

Dwie najważniejsze kwestie dla klientów, których dotknie ta zmiana, to rozliczenie środków i warunki umowy. Orange jasno komunikuje, że jeśli ktoś posiadał na swoim koncie VOD niewykorzystane pieniądze, zostaną one automatycznie rozliczone na poczet przyszłych rachunków. Nie trzeba więc składać żadnych dodatkowych wniosków.