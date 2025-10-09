Ważna funkcja znika z usługi Orange. Operator podał termin

Orange poinformował o nadchodzących zmianach w swojej usłudze "Wideo na życzenie". To popularna wypożyczalnia filmów i seriali, dostępna dla klientów operatora. Nowy regulamin zacznie obowiązywać od 8 listopada 2025 roku.

Na pierwszy rzut oka komunikat wygląda na typową, prawniczą informację. Jednak jedna ze zmian jest kluczowa i dotknie każdego użytkownika tej usługi. Chodzi o całkowite usunięcie funkcji Konta.

Koniec z Kontem. Co to oznacza?

Najważniejszy punkt nowego regulaminu to usunięcie postanowień, które dotyczą Konta w związku z jego zamknięciem. Operator kasuje z regulaminu definicje "Konta" oraz "Polecenia doładowania", a także postanowienia z nimi związane.

Wygląda na to, że Orange chce uprościć cały system. Do tej pory usługa VOD mogła być powiązana z osobnym kontem, które można było doładowywać. Teraz ta opcja znika. Prawdopodobnie opłaty za wypożyczane filmy będą teraz doliczane bezpośrednio do głównego rachunku w Orange, bez potrzeby istnienia oddzielnego salda.

Drobne, ale istotne poprawki

Poza usunięciem Konta, w regulaminie pojawią się też inne, mniejsze zmiany. Operator doda linki do dwóch ważnych list. Jedna będzie dotyczyła urządzeń, na których można korzystać z usługi. Druga – ewentualnych ograniczeń w dostępie do niektórych materiałów wideo.

Orange informuje także o zmianie treści jednego z paragrafów oraz o aktualizacji numeracji w całym dokumencie. To już jednak czysto administracyjne poprawki.

Zanim nowy regulamin zacznie obowiązywać, możesz się zapoznać z jego treścią. Kliknij tutaj.

Co musisz zrobić?

Wielu klientów w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie, czy trzeba podejmować jakieś działania. Orange uspokaja, że jeśli akceptujesz nowe zasady, nie musisz nic robić. Zmiany wejdą w życie automatycznie 8 listopada.