Orange rozdaje kody. Najesz się po kokardę

RestaurantWeek to znana od lat akcja, w której smakosze mogą odwiedzać wyjątkowe miejsca, najlepsze restauracje w całej Polsce – w samej Warszawie jest ich ponad 80 – i spróbować dań kuchni światowej w promocyjnych cenach. Korzystając z promocji w Orange, klienci sieci mogą odwiedzić ponad 500 topowych restauracji w cenie nawet o 50% mniejszej niż w menu, jak obiecuje Orange. Operator proponuje też 14 zł rabatu na rezerwację stolika dla 2 osób.

Topowi Chefowie przygotowują na Festiwal popisowe 3-daniowe menu, które podawane jest wraz z cocktailem. RestaurantWeek to wydarzenie, które zdefiniowało kulturę Foodie w Polsce – dołącz do milionów zadowolonych Gości – zachwala Orange.

Na klientów Orange w aplikacji czeka specjalny kod – voucher, który pozwoli zyskać duże zniżki podczas festiwalu. Żeby skorzystać z okazji, trzeba wejść do aplikacji Mój Orange i odnaleźć w zakładce Dla Ciebie baner z akcją. Po otwarciu opisu można skopiować kod, który następnie należy użyć w oknie płatności w polu „Mam kod rabatowy lub voucher” na końcu rezerwacji w restauracji.

Kod może być wykorzystany wyłącznie na www.RestaurantWeek.pl w terminie do 18 listopada 2025, podczas rezerwacji na Festiwal RestaurantWeek trwający od 7 października do 19 listopada. Kod nie podlega refundacji w żadnej formie ani zamianie na pieniądze. Do jednej rezerwacji można użyć tylko jednego kodu. Kodu nie można łączyć z innymi promocjami i kodami. Vouchery dostępne są do wyczerpania zapasów. Skorzystanie z kodów rabatowych na RestaurantWeek wymaga udzielenia zgody marketingowej.