Sponsorowane

Z tym laptopem nie musisz wybierać. Zobacz, jak OMEN 16 zmienia zasady gry

Komputer do grania? Do pracy? Do nauki? Z OMEN 16-ap0219nw nie musisz wybierać – wszystko to znajdziesz w jednym urządzeniu.

Arkadiusz Bała (ArecaS)
ARKADIUSZ BAłA (ARECAS) 16:15
0
Komputer do grania czy do pracy? Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że to dwie kompletne sprzeczności, których nie da się połączyć – szczególnie w laptopie. Najnowszy model OMEN 16 udowadnia jednak, że te czasy minęły. Nie trzeba się ograniczać do jednego typu zastosowań. Zamiast tego możecie mieć jedną maszynę, która potrafi zrobić wszystko, a do tego nie kosztuje fortuny.

Wydajność do wszystkich zastosowań

Sekret laptopa OMEN 16-ap0219nw leży w dwóch rzeczach: po pierwsze, w bardzo dobrej jak na ten segment w specyfikacji, a po drugie, unikaniu zbędnego efekciarstwa na rzecz praktycznych, uniwersalnych rozwiązań.

Nowy model OMEN 16 znajdziemy w kilku różnych konfiguracjach. W moje ręce trafił egzemplarz wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 8940HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5070. To potężna konfiguracja, która sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach – głównie w grach, ale także w scenariuszach typowo profesjonalnych.

Taka konfiguracja spokojnie wystarczy, żeby osiągnąć ponad 60 FPS w wymagających tytułach AAA pokroju Cyberpunk 2077 i w wysokich ustawieniach. Ba, dzięki technologii NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation w kompatybilnych grach śmiało możemy wycisnąć ponad 100 FPS, a gra jest warta świeczki, bo na tutejszym ekranie 240 Hz rozgrywka z wysokim frameratem wygląda obłędnie.

Ale o zaletach najnowszych układów NVIDIA GeForce RTX raczej nie trzeba nikogo na tym etapie przekonywać. Architektura Blackwell i zaawansowane technologie pokroju wspomnianego wcześniej NVIDIA DLSS4 czy redukcji opóźnień z pomocą NVIDIA Reflex 2 robią doskonałą robotę, umożliwiając granie z oprawą do niedawna nieosiągalną na sprzęcie dla śmiertelników. Warto natomiast zwrócić uwagę na procesor, bo on także robi tutaj robotę.

AMD Ryzen 9 H8940HX to 16-rdzeniowa jednostka o wydajności dorównującej układom stacjonarnym. Doskonale sprawdza się w grach AAA, praktycznie eliminując ryzyko potencjalnego bottlenecku, ale skrzydła rozwija w bardziej ambitnych zastosowaniach. Przykładowo, z takim układ pozwala na komfortowe streamowanie gier online oraz pracę w aplikacjach kreatywnych. Tutaj obsługa 32 wątków stanowi olbrzymi atut, ponieważ pozwala na komfortowy multitasking i to nawet w sytuacji, kiedy na pierwszym planie mamy odpaloną ulubioną grę, a w tle renderujemy wideo w 4K.

A warto wspomnieć, że mówimy tu cały czas o podstawowej konfiguracji nowego laptopa OMEN. W sklepach znajdziemy też modele wyposażone w układy AMD Ryzen AI, zapewniające jeszcze wyższą wydajność, szczególnie w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Gotowy na zmiany

Dlaczego to wszystko takie ważne? Bo moc to moc – nie ma znaczenia, czy mówimy o komputerze do grania, czy do pracy. Wydajna maszyna tak samo pomaga w jednym i w drugim. No i tu się pojawia główny atut laptopów OMEN 16. Kupując jeden z nich nie musimy wiedzieć, jak będziemy z niego korzystać jeszcze przed kliknięciem „do koszyka”.

Życie się zmienia, priorytety też. Może się okazać, że komputer, który dziś kupujemy do grania, za parę tygodni pomoże nam rozkręcić karierę w branży wideo. Z kolei maszyna, której potrzebowaliśmy do przygotowania projektu do inżynierki nie będzie się kurzyła przez wakacje, tylko zapewni nam wiele godzin zabawy. Z nowym modelem OMEN 16 jesteśmy na takie zmiany gotowi.

Przy okazji warto podkreślić, że ta uniwersalność to nie tylko kwestia czystej wydajności. To także faworyzowanie praktycznych rozwiązań w miejsce czystego efekciarstwa. Ot, wystarczy spojrzeć na sam design – agresywny, ale z klasą. Nie znajdziemy tu odpustowych LED-ów i błyszczących wstawek. Dzięki temu komputer równie dobrze sprawdzi się na gamingowym biurku co w sali wykładowej albo podczas biznesowego spotkania.

Albo z rzeczy bardziej konkretnych – wyświetlacz. Dostajemy wysokiej klasy panel IPS o przekątnej 16” i rozdzielczości 2560 x 1600. Proporcje 16:10 świetnie sprawdzają się podczas pracy, natomiast odświeżanie 240 Hz to jednoznaczny dowód na to, że mamy do czynienia z maszyną gamingową. A kolory? Dobre odwzorowanie kolorów sprawdza się w każdej sytuacji – czy to podczas podziwiania widoków w ulubionej grze, czy retuszowania zdjęć dla klienta. Tutaj mamy je w standardzie.

Tak samo każdemu się przyda porządny układ chłodzenia. Z jednej strony to gwarancja tego, że nasz laptop utrzyma pełną wydajność nawet podczas wielogodzinnej sesji grania. Z drugiej to obietnica cichej pracy, dzięki czemu nie grozi nam, że odpalając nocą eksport w Resolve obudzimy wszystkich domowników.

Windows 11 – więcej niż zwykły system

A skoro już o uniwersalności mowa, to warto też podkreślić, że OMEN 16 pracuje kontrolą Windowsa 11, czyli jedynego systemu operacyjnego na rynku o tak szerokim spektrum możliwości.

Windows 11 doskonale radzi sobie i w grach, i w zastosowaniach profesjonalnych. W pierwszym przypadku dostajemy dostęp do bodajże największej biblioteki gier spośród wszystkich platform oraz pełną integrację z ekosystemem Xbox. W drugim – tysiące aplikacji, często bardzo niszowych i niedostępnych nigdzie indziej. No i jest to coś, co warto podkreślić – decydując na Windowsa 11 nie ma problemu, że czegoś nie da się zrobić, bo znajdziemy tu programy do absolutnie wszystkiego. Żaden inny popularny system nam tego nie zapewni.

OMEN 16 – laptop, z którym nie musisz wybierać

OMEN 16 to laptop zaprojektowany w taki sposób, by sprawdzić się w każdej sytuacji. Tak, w pierwszej kolejności jest to laptop gamingowy i tutaj jego atuty błyszczą najmocniej: wysoka wydajność, świetny ekran z wysoką częstotliwością odświeżania, doskonałe chłodzenie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, że wykorzystać go jako maszynę do pracy – zwłaszcza pracy kreatywnej. Ba, bardzo szybko przekonamy się, że te same zalety, które czynią z niego fantastyczny wybór dla graczy, potrafią go zmienić w fenomenalną stację roboczą dla ambitnych użytkowników.

Firma HP projektując laptopa OMEN 16-ap0219nw dostarczyła świetne narzędzie. Wy decydujecie, w jaki sposób z niego skorzystać.

OMEN 16-ap0219nw w Media Expert

Artykuł sponsorowany na zlecenie HP

telepolis
hp laptop Windows Windows 11 laptop do gier Omen 16 laptop do pracy omen
Zródła zdjęć: HP, Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL