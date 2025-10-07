Z tym laptopem nie musisz wybierać. Zobacz, jak OMEN 16 zmienia zasady gry

Komputer do grania czy do pracy? Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że to dwie kompletne sprzeczności, których nie da się połączyć – szczególnie w laptopie. Najnowszy model OMEN 16 udowadnia jednak, że te czasy minęły. Nie trzeba się ograniczać do jednego typu zastosowań. Zamiast tego możecie mieć jedną maszynę, która potrafi zrobić wszystko, a do tego nie kosztuje fortuny.

Wydajność do wszystkich zastosowań

Sekret laptopa OMEN 16-ap0219nw leży w dwóch rzeczach: po pierwsze, w bardzo dobrej jak na ten segment w specyfikacji, a po drugie, unikaniu zbędnego efekciarstwa na rzecz praktycznych, uniwersalnych rozwiązań.

Nowy model OMEN 16 znajdziemy w kilku różnych konfiguracjach. W moje ręce trafił egzemplarz wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 8940HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5070. To potężna konfiguracja, która sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach – głównie w grach, ale także w scenariuszach typowo profesjonalnych.

Taka konfiguracja spokojnie wystarczy, żeby osiągnąć ponad 60 FPS w wymagających tytułach AAA pokroju Cyberpunk 2077 i w wysokich ustawieniach. Ba, dzięki technologii NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation w kompatybilnych grach śmiało możemy wycisnąć ponad 100 FPS, a gra jest warta świeczki, bo na tutejszym ekranie 240 Hz rozgrywka z wysokim frameratem wygląda obłędnie.

Ale o zaletach najnowszych układów NVIDIA GeForce RTX raczej nie trzeba nikogo na tym etapie przekonywać. Architektura Blackwell i zaawansowane technologie pokroju wspomnianego wcześniej NVIDIA DLSS4 czy redukcji opóźnień z pomocą NVIDIA Reflex 2 robią doskonałą robotę, umożliwiając granie z oprawą do niedawna nieosiągalną na sprzęcie dla śmiertelników. Warto natomiast zwrócić uwagę na procesor, bo on także robi tutaj robotę.

AMD Ryzen 9 H8940HX to 16-rdzeniowa jednostka o wydajności dorównującej układom stacjonarnym. Doskonale sprawdza się w grach AAA, praktycznie eliminując ryzyko potencjalnego bottlenecku, ale skrzydła rozwija w bardziej ambitnych zastosowaniach. Przykładowo, z takim układ pozwala na komfortowe streamowanie gier online oraz pracę w aplikacjach kreatywnych. Tutaj obsługa 32 wątków stanowi olbrzymi atut, ponieważ pozwala na komfortowy multitasking i to nawet w sytuacji, kiedy na pierwszym planie mamy odpaloną ulubioną grę, a w tle renderujemy wideo w 4K.

A warto wspomnieć, że mówimy tu cały czas o podstawowej konfiguracji nowego laptopa OMEN. W sklepach znajdziemy też modele wyposażone w układy AMD Ryzen AI, zapewniające jeszcze wyższą wydajność, szczególnie w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym.

Gotowy na zmiany

Dlaczego to wszystko takie ważne? Bo moc to moc – nie ma znaczenia, czy mówimy o komputerze do grania, czy do pracy. Wydajna maszyna tak samo pomaga w jednym i w drugim. No i tu się pojawia główny atut laptopów OMEN 16. Kupując jeden z nich nie musimy wiedzieć, jak będziemy z niego korzystać jeszcze przed kliknięciem „do koszyka”.

Życie się zmienia, priorytety też. Może się okazać, że komputer, który dziś kupujemy do grania, za parę tygodni pomoże nam rozkręcić karierę w branży wideo. Z kolei maszyna, której potrzebowaliśmy do przygotowania projektu do inżynierki nie będzie się kurzyła przez wakacje, tylko zapewni nam wiele godzin zabawy. Z nowym modelem OMEN 16 jesteśmy na takie zmiany gotowi.

Przy okazji warto podkreślić, że ta uniwersalność to nie tylko kwestia czystej wydajności. To także faworyzowanie praktycznych rozwiązań w miejsce czystego efekciarstwa. Ot, wystarczy spojrzeć na sam design – agresywny, ale z klasą. Nie znajdziemy tu odpustowych LED-ów i błyszczących wstawek. Dzięki temu komputer równie dobrze sprawdzi się na gamingowym biurku co w sali wykładowej albo podczas biznesowego spotkania.

Albo z rzeczy bardziej konkretnych – wyświetlacz. Dostajemy wysokiej klasy panel IPS o przekątnej 16” i rozdzielczości 2560 x 1600. Proporcje 16:10 świetnie sprawdzają się podczas pracy, natomiast odświeżanie 240 Hz to jednoznaczny dowód na to, że mamy do czynienia z maszyną gamingową. A kolory? Dobre odwzorowanie kolorów sprawdza się w każdej sytuacji – czy to podczas podziwiania widoków w ulubionej grze, czy retuszowania zdjęć dla klienta. Tutaj mamy je w standardzie.

Tak samo każdemu się przyda porządny układ chłodzenia. Z jednej strony to gwarancja tego, że nasz laptop utrzyma pełną wydajność nawet podczas wielogodzinnej sesji grania. Z drugiej to obietnica cichej pracy, dzięki czemu nie grozi nam, że odpalając nocą eksport w Resolve obudzimy wszystkich domowników.

Windows 11 – więcej niż zwykły system

A skoro już o uniwersalności mowa, to warto też podkreślić, że OMEN 16 pracuje kontrolą Windowsa 11, czyli jedynego systemu operacyjnego na rynku o tak szerokim spektrum możliwości.

Windows 11 doskonale radzi sobie i w grach, i w zastosowaniach profesjonalnych. W pierwszym przypadku dostajemy dostęp do bodajże największej biblioteki gier spośród wszystkich platform oraz pełną integrację z ekosystemem Xbox. W drugim – tysiące aplikacji, często bardzo niszowych i niedostępnych nigdzie indziej. No i jest to coś, co warto podkreślić – decydując na Windowsa 11 nie ma problemu, że czegoś nie da się zrobić, bo znajdziemy tu programy do absolutnie wszystkiego. Żaden inny popularny system nam tego nie zapewni.

OMEN 16 – laptop, z którym nie musisz wybierać

OMEN 16 to laptop zaprojektowany w taki sposób, by sprawdzić się w każdej sytuacji. Tak, w pierwszej kolejności jest to laptop gamingowy i tutaj jego atuty błyszczą najmocniej: wysoka wydajność, świetny ekran z wysoką częstotliwością odświeżania, doskonałe chłodzenie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, że wykorzystać go jako maszynę do pracy – zwłaszcza pracy kreatywnej. Ba, bardzo szybko przekonamy się, że te same zalety, które czynią z niego fantastyczny wybór dla graczy, potrafią go zmienić w fenomenalną stację roboczą dla ambitnych użytkowników.

Firma HP projektując laptopa OMEN 16-ap0219nw dostarczyła świetne narzędzie. Wy decydujecie, w jaki sposób z niego skorzystać.