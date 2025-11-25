Action znowu to zrobił. Oryginały tylko po 39,95 zł

Popularna sieć dyskontów kolejny raz przygotowała coś dla użytkowników konsol Nintendo Switch oraz Switch 2. Już od jutra, 26 listopada, w ofercie sklepów Action pojawi się 8 gier w atrakcyjnych cenach. Mowa o mniej i bardziej kultowych propozycjach dla graczy w każdym wieku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Promocja obowiązuje od 26 listopada do 2 grudnia 2025

Są to w pełni legalne i oryginalne egzemplarze w pełnowymiarowej wersji pudełkowej, które wyceniono na 39,95 złotych za sztukę. Trzeba jednak zaznaczyć, że w pudełkach nie ma kartridża, a jedynie kod do pobrania gry do pamięci konsoli lub na zewnętrzną kartę pamięci.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Taktyczna gra strategiczna z turowymi walkami, osadzona w zabawnym crossoverze świata Mario i Szalonych Kórlików. Łączy proste eksplorowanie z taktycznymi potyczkami inspirowanymi XCOM-em, ale przystępnymi dla młodszych graczy.

Ocena Metacritic: ~85

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Kontynuacja Kingdom Battle, rozwijająca system walki o większą swobodę ruchu i bardziej dynamiczne starcia. Oferuje bardziej otwarte mapy, nowe umiejętności i więcej humoru, choć zachowuje casualowy charakter.

Ocena Metacritic: ~86

Sega Mega Drive Classics

Kolekcja ponad 50 klasycznych gier z ery Mega Drive/Genesis - platformówek, beat’em upów i RPG-ów. Idealne dla fanów retro, choć emulacja bywa nierówna, a część tytułów zestarzała się już mocno.

Ocena Metacritic: ~72

PAW Patrol: Adventure City Calls

Prosta gra przygodowo-platformowa oparta na filmie "Psi Patrol: The Movie". Krótkie poziomy, łatwe zadania i równie proste mini-gry. To produkcja typowo pod najmłodszych, nastolatkowie i dorośli będą się nudzić.

Ocena Metacritic: brak - recenzje słabe/średnie.

DC Justice League: Cosmic Chaos

Lekka gra akcji z elementami RPG, w której wcielasz się w bajkowe wersje superbohaterów DC. Prosty system walki, kolorowy styl i zadania przygotowane głównie dla młodszych graczy.

Ocena Metacritic: ~70

The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone

Przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby w świecie Smerfów. Skupia się na eksploracji, strzelaniu do przeciwników i ulepszaniu ekwipunku. Przyjemna wizualnie, choć dość powtarzalna.

Ocena Metacritic: ~65

Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants

Beat’em up oparty na kreskówce Nickelodeon, pełen dynamicznych poziomów i prostych walk. Idealny w kooperacji, ale dość krótki i powtarzalny dla starszych graczy.

Ocena Metacritic: brak - odbiór mieszany.

Looney Tunes: Wacky World of Sports