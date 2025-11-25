Action znowu to zrobił. Oryginały tylko po 39,95 zł
Bez różnicy czy szukasz nowych pozycji by powiększyć swoja bibliotekę, czy też może szukasz prezentu dla kogoś. Action ma sporo nowych gier na Switcha.
Popularna sieć dyskontów kolejny raz przygotowała coś dla użytkowników konsol Nintendo Switch oraz Switch 2. Już od jutra, 26 listopada, w ofercie sklepów Action pojawi się 8 gier w atrakcyjnych cenach. Mowa o mniej i bardziej kultowych propozycjach dla graczy w każdym wieku.
Promocja obowiązuje od 26 listopada do 2 grudnia 2025
Są to w pełni legalne i oryginalne egzemplarze w pełnowymiarowej wersji pudełkowej, które wyceniono na 39,95 złotych za sztukę. Trzeba jednak zaznaczyć, że w pudełkach nie ma kartridża, a jedynie kod do pobrania gry do pamięci konsoli lub na zewnętrzną kartę pamięci.
Mario + Rabbids Kingdom Battle
Taktyczna gra strategiczna z turowymi walkami, osadzona w zabawnym crossoverze świata Mario i Szalonych Kórlików. Łączy proste eksplorowanie z taktycznymi potyczkami inspirowanymi XCOM-em, ale przystępnymi dla młodszych graczy.
Ocena Metacritic: ~85
Mario + Rabbids Sparks of Hope
Kontynuacja Kingdom Battle, rozwijająca system walki o większą swobodę ruchu i bardziej dynamiczne starcia. Oferuje bardziej otwarte mapy, nowe umiejętności i więcej humoru, choć zachowuje casualowy charakter.
Ocena Metacritic: ~86
Sega Mega Drive Classics
Kolekcja ponad 50 klasycznych gier z ery Mega Drive/Genesis - platformówek, beat’em upów i RPG-ów. Idealne dla fanów retro, choć emulacja bywa nierówna, a część tytułów zestarzała się już mocno.
Ocena Metacritic: ~72
PAW Patrol: Adventure City Calls
Prosta gra przygodowo-platformowa oparta na filmie "Psi Patrol: The Movie". Krótkie poziomy, łatwe zadania i równie proste mini-gry. To produkcja typowo pod najmłodszych, nastolatkowie i dorośli będą się nudzić.
Ocena Metacritic: brak - recenzje słabe/średnie.
DC Justice League: Cosmic Chaos
Lekka gra akcji z elementami RPG, w której wcielasz się w bajkowe wersje superbohaterów DC. Prosty system walki, kolorowy styl i zadania przygotowane głównie dla młodszych graczy.
Ocena Metacritic: ~70
The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone
Przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby w świecie Smerfów. Skupia się na eksploracji, strzelaniu do przeciwników i ulepszaniu ekwipunku. Przyjemna wizualnie, choć dość powtarzalna.
Ocena Metacritic: ~65
Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants
Beat’em up oparty na kreskówce Nickelodeon, pełen dynamicznych poziomów i prostych walk. Idealny w kooperacji, ale dość krótki i powtarzalny dla starszych graczy.
Ocena Metacritic: brak - odbiór mieszany.
Looney Tunes: Wacky World of Sports
Zestaw kolorowych mini-gier sportowych z postaciami Looney Tunes. Oferuje nieskomplikowaną rozgrywkę w koszykówkę, piłkę nożną czy sporty zręcznościowe. Najlepiej sprawdza się w multiplayerze dla dzieci.
Ocena Metacritic: brak - opinie w większości umiarkowanie pozytywne.