Sprzęt

Nothing odkrywa karty. Wymowna grafika zdradza nadejście czegoś nowego

Producent znany z nietypowego podejścia do marketingu znów bawi się z fanami. W sieci pojawiła się grafika, która jest jasnym sygnałem, że coś nadchodzi. Nie jest jednak do końca jasne, czym zaskoczy nas firma tym razem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:58
1
Nothing, marka kierowana przez Carla Pei, nie lubi nudy i prostych komunikatów. Zamiast wysyłać zwykłą informację prasową, woli budować napięcie za pomocą zagadek. Na forum społeczności marki pojawił się właśnie obrazek, który wywołał lawinę domysłów. Przedstawia on postać z popularnej gry, ale w bardzo nietypowych barwach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co oznacza ten stwór?

Na opublikowanej grafice widzimy Arcanine’a – jednego z bardziej znanych Pokémonów. Kluczowy jest tu jednak kolor. Zamiast standardowej pomarańczowej sierści, stwór ma barwy alternatywne. W świecie gier taka rzadka odmiana nazywana jest wersją "Shiny" (błyszczącą). To dla graczy i kolekcjonerów prawdziwy unikat.

Fani marki szybko połączyli fakty. W styczniu Nothing pokazał tego samego stwora, ale w zwykłych barwach. Wtedy okazało się to zapowiedzią modelu Phone (3a). Skoro więc zwykły Pokémon zwiastował standardowy model, to co oznacza jego unikalna, kolekcjonerska wersja?

Specjalna edycja czy zupełnie nowy gadżet?

Najwięcej osób stawia na Nothing Phone (3a) Community Edition. To projekt, w którym społeczność miała realny wpływ na wygląd urządzenia. Zwycięskie projekty wyłoniono w maju, więc czas najwyższy na gotowy produkt. Metafora "Shiny" pasowałaby tu idealnie – to w końcu rzadka, limitowana wersja znanego już modelu.

Nie można jednak wykluczyć niespodzianki. Nothing ma w zwyczaju mylić tropy. Być może to zapowiedź zupełnie nowej kategorii sprzętu lub akcesorium, o którym jeszcze nie słyszeliśmy. Producent na razie milczy i każe nam czekać na rozwiązanie zagadki. Biorąc pod uwagę tempo ich działań, wszystko wyjaśni się zapewne w najbliższych dniach.

telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Nothing
Źródła tekstu: Nothong