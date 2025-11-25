Huawei Mate 80 oficjalnie. Fotograficzne bestie z nowym Kirinem

Długo wyczekiwana premiera stała się faktem. Chiński gigant odsłonił karty i pokazał światu serię Mate 80. Rodzina składa się z modelu podstawowego, wariantu Pro, potężnego Pro Max oraz luksusowego RS Ultimate Design. Producent stawia tutaj na wytrzymałość, wprowadzając drugą generację szkła Kunlun oraz architekturę Xuanwu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekrany i nowa jakość obrazu

Podstawowy Huawei Mate 80 oraz model Pro zostały wyposażone w ekrany OLED o przekątnej 6,75 cala. Są to panele LTPO z odświeżaniem w zakresie 1–120 Hz i rozdzielczością FullHD+. Znacznie ciekawiej robi się jednak w wyższych modelach.

Huawei Mate 80 Pro Max i RS Ultimate Design otrzymały większe, 6,9-calowe wyświetlacze Dual-layer OLED. Ta technologia ma zapewnić niespotykaną dotąd jasność i żywotność panelu. Wszystkie modele wspierają szeroką gamę kolorów P3, a wariant RS chwali się nawet obsługą gamutu BT.2020. Całość chroni wspomniane wcześniej, ultwytrzymałe szkło Kunlun drugiej generacji.

Czerwony Klon i magia fotografii

Huawei od lat wyznacza trendy w fotografii mobilnej i nie inaczej jest tym razem. Nowa seria wprowadza system obrazowania Red Maple (Czerwony Klon), który ma zapewnić jeszcze wierniejsze odwzorowanie barw. W modelu Mate 80 Pro znajdziemy główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną (f/1.4–f/4.0), aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz teleobiektyw makro 48 Mpix.

Prawdziwym mocarzem jest jednak Mate 80 Pro Max. Tutaj zestaw składa się z czterech oczek. Mamy tu 50 Mpix (aparat główny), 40 Mpix (ultraszerokokątny) oraz dwa teleobiektywy po 50 Mpix każdy (jeden makro, drugi super-telefoto). Taki zestaw pozwala na uzyskanie ogromnej elastyczności podczas robienia zdjęć, od makrofotografii po 100-krotny zoom cyfrowy.

Wydajność i gigantyczne baterie

Sercem nowych smartfonów są autorskie układy producenta. Podstawowy model napędza Kirin 9020, natomiast wersje Pro i wyższe otrzymały mocniejszego Kirina 9030 (w wersji Pro). Całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 6, który ma być o 35-42% wydajniejszy od poprzednika. Nie zabrakło też łączności satelitarnej, która w modelach Pro Max i RS obsługuje dwukierunkowe wiadomości i połączenia.

To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy w specyfikacji, to baterie. Huawei nie bawi się w półśrodki. Podstawowy Mate 80 i wersja Pro mają ogniwa o pojemności 5750 mAh. Modele Pro Max i RS Ultimate Design otrzymały akumulatory 6000 mAh. Wszystkie wspierają szybkie ładowanie przewodowe (66 W lub 100 W) oraz bezprzewodowe (50 W lub 80 W).

Dostępność i cena

Sprzedaż serii Mate 80 rusza w Chinach 28 listopada 2025 roku. Ceny wyglądają tak:

Huawei Mate 80: 12/256 GB – 4699 juanów (2421 zł), 12/512 GB – 5199 juanów (2679 zł), 16/512 GB – 5499 juanów (2833 zł),



Huawei Mate 80 Pro: 12/256 GB – 5999 juanów (3091 zł), 12/512 GB – 6499 juanów (3348 zł), 16/512 GB – 6999 juanów (3605 zł), 16 GB/1 TB – 7999 juanów (4120 zł),



Huawei Mate 80 Pro Max: 16/512 GB – 7999 juanów (4120 zł), 16 GB/1 TB – 8999 juanów (4636 zł),

