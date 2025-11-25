Huawei Mate 80 oficjalnie. Fotograficzne bestie z nowym Kirinem
Huawei zaprezentował w Chinach swoją najnowszą serię flagowych smartfonów Mate 80. To cztery modele, które imponują gigantycznymi bateriami i zupełnie nowym systemem przetwarzania obrazu.
Długo wyczekiwana premiera stała się faktem. Chiński gigant odsłonił karty i pokazał światu serię Mate 80. Rodzina składa się z modelu podstawowego, wariantu Pro, potężnego Pro Max oraz luksusowego RS Ultimate Design. Producent stawia tutaj na wytrzymałość, wprowadzając drugą generację szkła Kunlun oraz architekturę Xuanwu.
Ekrany i nowa jakość obrazu
Podstawowy Huawei Mate 80 oraz model Pro zostały wyposażone w ekrany OLED o przekątnej 6,75 cala. Są to panele LTPO z odświeżaniem w zakresie 1–120 Hz i rozdzielczością FullHD+. Znacznie ciekawiej robi się jednak w wyższych modelach.
Huawei Mate 80 Pro Max i RS Ultimate Design otrzymały większe, 6,9-calowe wyświetlacze Dual-layer OLED. Ta technologia ma zapewnić niespotykaną dotąd jasność i żywotność panelu. Wszystkie modele wspierają szeroką gamę kolorów P3, a wariant RS chwali się nawet obsługą gamutu BT.2020. Całość chroni wspomniane wcześniej, ultwytrzymałe szkło Kunlun drugiej generacji.
Czerwony Klon i magia fotografii
Huawei od lat wyznacza trendy w fotografii mobilnej i nie inaczej jest tym razem. Nowa seria wprowadza system obrazowania Red Maple (Czerwony Klon), który ma zapewnić jeszcze wierniejsze odwzorowanie barw. W modelu Mate 80 Pro znajdziemy główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną (f/1.4–f/4.0), aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz teleobiektyw makro 48 Mpix.
Prawdziwym mocarzem jest jednak Mate 80 Pro Max. Tutaj zestaw składa się z czterech oczek. Mamy tu 50 Mpix (aparat główny), 40 Mpix (ultraszerokokątny) oraz dwa teleobiektywy po 50 Mpix każdy (jeden makro, drugi super-telefoto). Taki zestaw pozwala na uzyskanie ogromnej elastyczności podczas robienia zdjęć, od makrofotografii po 100-krotny zoom cyfrowy.
Wydajność i gigantyczne baterie
Sercem nowych smartfonów są autorskie układy producenta. Podstawowy model napędza Kirin 9020, natomiast wersje Pro i wyższe otrzymały mocniejszego Kirina 9030 (w wersji Pro). Całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 6, który ma być o 35-42% wydajniejszy od poprzednika. Nie zabrakło też łączności satelitarnej, która w modelach Pro Max i RS obsługuje dwukierunkowe wiadomości i połączenia.
To, co jednak najbardziej rzuca się w oczy w specyfikacji, to baterie. Huawei nie bawi się w półśrodki. Podstawowy Mate 80 i wersja Pro mają ogniwa o pojemności 5750 mAh. Modele Pro Max i RS Ultimate Design otrzymały akumulatory 6000 mAh. Wszystkie wspierają szybkie ładowanie przewodowe (66 W lub 100 W) oraz bezprzewodowe (50 W lub 80 W).
Dostępność i cena
Sprzedaż serii Mate 80 rusza w Chinach 28 listopada 2025 roku. Ceny wyglądają tak:
- Huawei Mate 80:
- 12/256 GB – 4699 juanów (2421 zł),
- 12/512 GB – 5199 juanów (2679 zł),
- 16/512 GB – 5499 juanów (2833 zł),
- Huawei Mate 80 Pro:
- 12/256 GB – 5999 juanów (3091 zł),
- 12/512 GB – 6499 juanów (3348 zł),
- 16/512 GB – 6999 juanów (3605 zł),
- 16 GB/1 TB – 7999 juanów (4120 zł),
- Huawei Mate 80 Pro Max:
- 16/512 GB – 7999 juanów (4120 zł),
- 16 GB/1 TB – 8999 juanów (4636 zł),
- Huawei Mate 80 RS Ultimate Design:
- 20/512 GB – 11999 juanów (6182 zł),
- 20 GB/1 TB – 12999 juanów (6697 zł).