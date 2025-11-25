Action utrzyma dzieci na smyczy. Cyfrowej. Wystarczy 64,82 zł

Action znowu zaskakuje ofertą. Ten sklep kojarzymy głównie z tanią chemią i domowymi "przydasiami". Czasem jednak na półki trafia elektronika, która robi robotę i nie drenuje portfela. Tym razem to coś, co powinni docenić szczególnie opiekunowie uczniów i przedszkolaków. Na półki trafił dziecięcy zegarek z GPS marki Silvergear.

Spokój rodzica za ułamek ceny

O co tyle hałasu? Chodzi o kontrolę i bezpieczeństwo w najtańszym możliwym wydaniu. Zegarek pozwala sprawdzić, gdzie aktualnie przebywa nasza pociecha. To idealne rozwiązanie na plac zabaw czy samodzielną drogę do szkoły. Nie musisz od razu kupować drogiego smartfonu, który dziecko łatwo może zgubić lub rozbić.

Sprzęt ma wbudowany moduł GPS. Dzięki temu w dedykowanej aplikacji na swoim telefonie widzisz lokalizację dziecka. To jednak nie wszystko. Najważniejszą funkcją jest tutaj przycisk SOS. W razie kłopotów maluch wciska jeden guzik. Ty od razu dostajesz powiadomienie, że dzieje się coś niedobrego. To proste i skuteczne rozwiązanie, które zdejmuje spory ciężar z głowy.

Co potrafi ten tani gadżet?

Zegarek Silvergear z Action to nie tylko sam lokalizator. Urządzenie pełni funkcję prostego telefonu. Wystarczy włożyć do niego kartę SIM (nawet taką na kartę za kilka złotych). Działa to w obie strony. Ty możesz zadzwonić do dziecka, a ono do ciebie. To świetna alternatywa dla komórki, bo zegarek zawsze jest na nadgarstku. Trudniej go zostawić na ławce w parku.

Producent dorzucił też kilka bajerów dla najmłodszych. Jest wbudowana latarka, która przyda się zimą po zmroku. Jest też prosty aparat fotograficzny. Nie zrobimy nim zdjęć na konkurs fotograficzny, ale dla dziecka może to być spora frajda. Całość obsługuje się prosto i intuicyjnie przez dotykowy ekran.

Przydatny gadżet za grosze

Najlepsza w tym wszystkim jest jednak cena. Zegarek dziecięcy z GPS marki Silvergear kosztuje tylko 64,82 zł. Taka cena obowiązuje w promocji tygodnia od 26 listopada do 2 grudnia 2025 roku. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 89,98 zł.