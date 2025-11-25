Google i Meta chcą romansować. Będą z tego miliardy dolarów
Gigant na rynku usług internetowych szykuje się do zmiany strategii. TPU zostaną udostępnione firmom trzecim, co może negatywnie odbić się na NVIDII.
Według najnowszych doniesień, Meta i Google prowadzą zaawansowane negocjacje w sprawie chipów do pracy ze sztuczna inteligencją. Wart miliardy dolarów kontrakt przewidywałby wynajęcie układów od Google Cloud już w przyszłym roku, z możliwością ich zakupu w 2027 roku.
Najmocniej straciłaby na tym NVIDIA
Jeśli rozmowy okażą się owocne, to będzie to spora zmiana w dotychczasowym podejściu Google, które używało TPU wyłącznie we własnych serwerowniach. Co więcej, taki krok uczyniłby z Google realnego konkurenta NVIDII - obecnego lidera na rynku akceleratorów AI.
Część menedżerów Google Cloud sugeruje, że strategia ta mogłaby pozwolić firmie przejąć nawet 10% rocznych przychodów NVIDII, co oznaczałoby wpływy liczone w miliardach dolarów. A współpraca z Metą - jednym z większych klientów Zielonych - mogłaby przekonać inne firmy do wypróbowania googlowskich TPU w swoich centrach danych.
Rynek najwyraźniej widzi w tym sporą szansę, bowiem akcje Google wzrosły w ostatnim czasie o 4%. Również Broadcom, współpracujący z Amerykanami przy produkcji omawianych układów AI, zyskał 2%. W tym samym okresie NVIDIA zanotowała spadek o 3,2%.