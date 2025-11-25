Tech

Google i Meta chcą romansować. Będą z tego miliardy dolarów

Gigant na rynku usług internetowych szykuje się do zmiany strategii. TPU zostaną udostępnione firmom trzecim, co może negatywnie odbić się na NVIDII.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:51
0
Według najnowszych doniesień, Meta i Google prowadzą zaawansowane negocjacje w sprawie chipów do pracy ze sztuczna inteligencją. Wart miliardy dolarów kontrakt przewidywałby wynajęcie układów od Google Cloud już w przyszłym roku, z możliwością ich zakupu w 2027 roku.

Najmocniej straciłaby na tym NVIDIA

Jeśli rozmowy okażą się owocne, to będzie to spora zmiana w dotychczasowym podejściu Google, które używało TPU wyłącznie we własnych serwerowniach. Co więcej, taki krok uczyniłby z Google realnego konkurenta NVIDII - obecnego lidera na rynku akceleratorów AI.

Część menedżerów Google Cloud sugeruje, że strategia ta mogłaby pozwolić firmie przejąć nawet 10% rocznych przychodów NVIDII, co oznaczałoby wpływy liczone w miliardach dolarów. A współpraca z Metą - jednym z większych klientów Zielonych - mogłaby przekonać inne firmy do wypróbowania googlowskich TPU w swoich centrach danych.

Rynek najwyraźniej widzi w tym sporą szansę, bowiem akcje Google wzrosły w ostatnim czasie o 4%. Również Broadcom, współpracujący z Amerykanami przy produkcji omawianych układów AI, zyskał 2%. W tym samym okresie NVIDIA zanotowała spadek o 3,2%.

AI Google sztuczna inteligencja Meta akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI TPU
