Google i Meta chcą romansować. Będą z tego miliardy dolarów

Według najnowszych doniesień, Meta i Google prowadzą zaawansowane negocjacje w sprawie chipów do pracy ze sztuczna inteligencją. Wart miliardy dolarów kontrakt przewidywałby wynajęcie układów od Google Cloud już w przyszłym roku, z możliwością ich zakupu w 2027 roku.

Najmocniej straciłaby na tym NVIDIA

Jeśli rozmowy okażą się owocne, to będzie to spora zmiana w dotychczasowym podejściu Google, które używało TPU wyłącznie we własnych serwerowniach. Co więcej, taki krok uczyniłby z Google realnego konkurenta NVIDII - obecnego lidera na rynku akceleratorów AI.

Część menedżerów Google Cloud sugeruje, że strategia ta mogłaby pozwolić firmie przejąć nawet 10% rocznych przychodów NVIDII, co oznaczałoby wpływy liczone w miliardach dolarów. A współpraca z Metą - jednym z większych klientów Zielonych - mogłaby przekonać inne firmy do wypróbowania googlowskich TPU w swoich centrach danych.