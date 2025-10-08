Sprzęt

Synology poszło po rozum do głowy. Nie będzie ograniczać użytkowników

Jest lepiej, ale wciąż daleko do ideału. Popularny producent NASów ugiął się pod naporem głosów niezadowolonych konsumentów i poluzował restrykcje.

Przemysław Banasiak (Yokai)
08 PAŹ 2025
0
Synology zmienia kontrowersyjną politykę dotyczącą dysków i znowu umożliwia korzystanie z nośników firm trzecich w swoich modelach NAS. Wraz z premierą najnowszego systemu DiskStation Manager 7.3 użytkownicy mogą ponownie używać 3,5" i 2,5" HDD od marek takich jak Western Digital, Seagate czy Toshiba, bez utraty kluczowych funkcji.

Synology nie produkuje własnych dysków tylko branduje gotowce

Na początku tego roku firma wprowadziła ograniczenia dla tzw. "nośników niecertyfikowanych". Ich instalacja wiązała się z utratą m.in. obsługi puli pamięci, monitorowania stanu dysków, deduplikacja czy aktualizacja firmware. Synology argumentowało wtedy, że taki krok ma zapewnić wyższą wydajność, niezawodność oraz łatwiejsze wsparcie techniczne.

W praktyce oznaczało to wymuszenie korzystania wyłącznie z droższych dysków oznaczonych logo Synology, aby odblokować pełne możliwości urządzeń. Spotkało się to z silnym sprzeciwem społeczności, co z kolei umożliwiło konkurencji promowanie swoich rozwiązań jako bardziej otwartych i elastycznych alternatyw.

Warto przypomnieć, że Synology nie produkuje własnych dysków. Firma korzysta z nośników marek takich jak Seagate, Toshiba czy Western Digital, nakładając na nie zmodyfikowany firmware. Pełni on funkcję swoistego DRM, który ogranicza dostęp do wszystkich funkcji NAS-ów tylko dla tych konkretnych, "zatwierdzonych" modeli.

Zmiany nie dotyczą SSD, te nadal są ograniczane

Warto zaznaczyć, że zdjęcie wymagań nie dotyczy nośników w formacie M.2.  Synology nadal chce by użytkownicy korzystali z SSD znajdujących się na oficjalnej liście kompatybilności sprzętowej.

Oprócz tego DSM 7.3 wprowadza również szereg usprawnień dotyczących wydajności i bezpieczeństwa. Zyskujemy dostęp do inteligentnego warstwowania danych, nowych wskaźników do wykrywania zagrożeń, natywnej obsługi exFAT dla urządzeń zewnętrznych, moderacji wiadomości w MailPlus oraz rozszerzonych narzędzi współpracy w Synology Drive. Aktualizacja dodaje także integrację z Synology AI Console.

telepolis
HDD SSD NAS Synology
Zródła zdjęć: Synology
Źródła tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne