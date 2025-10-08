Sponsorowane

Media Expert świętuje urodziny. To istne szaleństwo okazji

Liście spadają, dzień coraz krótszy – łatwo dać się poddać jesiennej chandrze. Ale jest na to prosty sposób. Wystarczy odwiedzić Media Expert, gdzie panuje iście imprezowa atmosfera. Z okazji urodzin popularny sklep przygotował całą masę promocji z praktycznie wszystkich kategorii.Advertisement

Co wybrać? Okazji jest na tyle dużo, że bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Postanowiliśmy jednak wybrać kilka najciekawszych naszym zdaniem propozycji – w sam raz na dobry początek poszukiwań.

Telewizor Hisense 55E7NQ

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie sezon jesienno-zimowy to okres, kiedy jakoś tak więcej czasu spędzam przed telewizorem. Pod kocem. Z gorącą kawą albo herbatą pod ręką. No, na pewno czujecie klimat. Jeśli szukacie telewizora, który dopełni efektu, to Hisense 55E7NQ bez wątpienia sprawdzi się doskonale.

Mówimy o modelu, który standardowo może się pochwalić bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. W urodzinowej promocji Media Expert to prawdziwa okazja. Na szczęśliwych nabywców czeka ekran z technologią QLED o przekątnej 55”, rozdzielczości 4K i odświeżaniu 144 Hz. To ostatnie to spory plus dla każdego, kto chciałby do niego podłączyć konsolę. Największą zaletą Hisense 55E7NQ jest jednak podświetlenie typu full array, gwarantujące rewelacyjny kontrast i jakość materiałów HDR.

Oprócz tego dostajemy rzecz jasna wszystko to, co porządny telewizor w roku Pańskim 2025 mieć powinien: obsługę Dolby Vision, HDR10+ i dźwięku DTS Virtual:X, funkcje smart TV za sprawą systemu operacyjnego VIDAA oraz dostęp do bogatej gamy serwisu streamingowych.

Telewizor Hisense 55E7NQ w Media Expert
2499,00 zł

Smartfon Motorola Moto G15 8/128 GB

Media Expert świętuje urodziny. To istne szaleństwo okazji

Budżetowe smartfony dzielą się na dwa rodzaje: dobre i tanie oraz… cóż, po prostu tanie. Na szczęście Motorola Moto G15 zdecydowanie należy do tej pierwszej kategorii. Co więcej, w urodzinowej promocji Media Expert można jeszcze na niej zaoszczędzić.

Pod względem specyfikacji to taki solidny telefon. Czeka tu na nas duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,72” i rozdzielczości 1080 x 2400, procesor MediaTek Helio G81 Extreme oraz 8 GB RAM. Spokojnie wystarczy do przeglądania Internetu czy oglądania ulubionych seriali w podróży. Co znacznie bardziej istotne, całość uzupełnia spory akumulator o pojemności 5200 mAh, który powinien wystarczyć na cały dzień komfortowej pracy. Wisienką na torcie jest Android 15 z lekkim, bardzo estetycznym interfejsem.

A można też spojrzeć na to od kompletnie innej strony i zdecydować się na zakup oczami, bo Motorola Moto G15 to bardzo ładnie prezentujący się smartfon.

Smartfon Motorola Moto G15 8/128 GB w Media Expert
429,00 zł

Smartwatch Garmin Venu 2S 40 mm

Media Expert świętuje urodziny. To istne szaleństwo okazji

Jeśli chcecie wykorzystać ostatnie podrygi fajnej pogody i aktywnie spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, warto wyposażyć się w smartwatch z monitorowaniem aktywności. Tutaj Garmin Venu 2S wydaje się idealnym wręcz wyborem.

Na pierwszy rzut oka to po prostu elegancki damski zegarek z kopertą 40 mm. W środku drzemie jednak sporo zaawansowanej technologii, pozwalającej na monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej. Obowiązkowo znajdziemy tu wysokiej klasy pulsoksymetr, funkcję pomiaru stresu i śledzenia snu oraz tryby dedykowane ponad 1400 różnym ćwiczeniom, z których można ułożyć plan treningowy idealnie skrojony do własnych potrzeb.

Mamy tu też inne typowo smartwatchowe funkcje, w tym synchronizację powiadomień oraz odtwarzanie muzyki. Mówiąc krótko, praktyczny gadżet, który nawet jesienią potrafi skutecznie zmotywować do ruchu.

Smartwatch Garmin Venu 2S 40 mm w Media Expert
949,00 zł

Rower elektryczny Indiana E-Trekking 4.0 U18 28”

Media Expert świętuje urodziny. To istne szaleństwo okazji

Choć sezon na wycieczki rowerowe teoretycznie się kończy, to nie oznacza, że sam rower nagle przestaje być przydatny. Wręcz przeciwnie – to świetny sposób na szybkie przemieszczanie się po mieście, kiedy pogoda nie sprzyja spacerom. W tej roli szczególnie dobrze sprawdzi się rower elektryczny, np. Indiana E-Trekking 4.0 U18.

To solidny model, który sprawdzi się zarówno podczas poruszania po mieście, jak i na nieco większych dystansach. Na jednym ładowaniu możemy pokonać nawet 80 km, natomiast rama 18” i koła 28” to uniwersalne połączenie, które gwarantuje stabilność i komfort nawet na dłuższych trasach. Do tego w standardzie dostajemy pełne wyposażenie trekkingowe, w tym błotniki i oświetlenie.

Rower elektryczny Indiana E-Trekking 4.0 U18
5999,00 zł

Air fryer Götze & Jensen AF720K Dual

Media Expert świętuje urodziny. To istne szaleństwo okazji

Podobno ludzie dzielą się na dwa typy: tych absolutnie zakochanych we frytkownicach beztłuszczowych oraz tych, którzy takiego testu nie mieli jeszcze okazję sprawdzić. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, air fryer Götze & Jensen AF720K Dual powinien przykuć Waszą uwagę.

To pod wieloma względami model „na wypasie”, wyposażony w szereg praktycznych udogodnień. Dwie komory o pojemności 4 l pozwalają na jednoczesne przygotowanie różnych potraw, natomiast moc maksymalna rzędu 2000 W daje szerokie pole do manewru, jeśli chodzi o dania, które możemy w ten sposób zrobić. Najlepsze jest jednak to, że całość jest dziecinnie prosta w obsłudze. Urządzenie wyposażono w 10 programów automatycznych oraz czytelny interfejs z ilustracjami, dzięki czemu nawet bez zaglądania do instrukcji bez problemu przygotujemy ulubione potrawy.

Air fryer Götze & Jensen AF720K Dual w Media Expert
599,00 zł

To tylko kilka ofert, jakie czekają na Was podczas urodzinowej promocji Media Expert. Pełną listę okazji znajdziecie w linku poniżej. Polecam je sprawdzić, a jeśli uda się Wam tam odkryć jakąś perełkę, o której tutaj nie wspomnieliśmy, koniecznie dajcie znać w komentarzu!

Urodzinowe promocje w Media Expert

Artykuł sponsorowany na zlecenie Media Expert

