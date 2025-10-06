Xbox reaguje na plotki, ale problemów nie ukryje

W ostatnim czasie pojawiły się dość niepokojące informacje dla fanów Xboxa. Co prawda były to plotki, ale podane przez wiarygodnego informatora. Wynikało z nich, że Microsoft może wycofać się z rynku konsol. Firma z Redmond rozważa pójście kierunkiem marki SEGA, a tym samym zrezygnować ze sprzętowego kawałku swojego gamingowego biznesu, aby skupić się na produkcji gier na różne platformy. Xbox zareagował na te informacje.

Xbox reaguje na plotki

Microsoft postanowił zareagować na te plotki. Firma przesłała oświadczenie, w którym zapewnia, że pogłoski są nieprawdziwe. W planach nadal jest produkowanie konsol.

Aktywnie inwestujemy w nasze przyszłe konsole i urządzenia własnej produkcji, zaprojektowane, opracowane i zbudowane przez Xbox. Aby uzyskać więcej informacji, społeczność może ponownie zapoznać się z naszą umową zawartą z AMD. przekazał Xbox.

Problem w tym, że aktualna kondycja marki Xbox wydaje się tak słaba, że informacje o rezygnacji z kolejnych konsol wydawały się wiarygodne. Nadal nie można wykluczyć, że takie są. Jestem przekonany, że wiele osób uzna powyższe oświadczenie, za "dobrą minę do złej gry". Natomiast faktem jest, że Microsoft w ostatnich latach nie najlepiej radzi sobie w segmencie gier i konsol, a ostatnia podwyżka Game Passa tylko pogorszyła sytuację.

Jak radzi sobie Xbox?

Dane mówią same za siebie. Co prawda Microsoft nie chwali się liczbami, jeśli chodzi o sprzedaż konsol, ale analitycy rynkowi mają swoje sposoby, aby je wiarygodnie oszacować. Niestety, nie wyglądają one dobrze. Sony może pochwalić się ponad 80 mln sprzedanych urządzeń PlayStation 5. Z kolei firma z Redmond osiągnęła wynik na poziomie zaledwie 31,2 mln sprzedanych egzemplarzy Xbox Series X/S. Różnica jest kolosalna.

Tak duży rozrzut wynika z wielu czynników, w tym między innymi osobistych preferencji i przyzwyczajeń graczy. Natomiast nie można zapomnieć o najważniejszej kwestii — grach. Na PlayStation 5 też nie jest idealnie, ale Xbox wypada pod tym kątem dużo gorzej.

O ile Sony w ostatnich miesiącach dało graczom świetnego Astro Bota, Death Stranding 2, czy Ghost of Yotei, tak tego samego nie można powiedzieć o konkurencji. Starfield, Avowed czy Redfall okazały się zwyczajnie rozczarowujące.