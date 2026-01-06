Sprzęt

Vivoo sprawdzi, czy dobrze sikasz i oceni płodność

Chcesz sikać jak prawdziwy król i nie martwić się, czy robisz to dobrze? Vivoo chętnie pomoże za sprawą swoich 2 nowych rozwiązań zaprezentowanych na targach CES w Los Angeles.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:05
0
Za mało pijesz — krzyknęło Vivoo

Firma Vivoo zaprezentowała rewolucyjne rozwiązanie, które zmieni sposób, w jaki monitorujemy swoje zdrowie. Inteligentna toaleta Smart Toilet wykorzystuje zaawansowane czujniki optyczne do analizy poziomu nawodnienia organizmu na podstawie moczu – wszystko w zupełnie nieinwazyjny sposób.

Urządzenie stanowi ewolucję poprzedniej wersji z 2023 roku. Zamiast tradycyjnych pasków testowych, nowa generacja zbiera małą próbkę do kieszeniowego pojemnika i przeprowadza bezkontaktową analizę za pomocą technologii refraktometrii. Czujniki mierzą gęstość moczu, aby określić poziom nawodnienia – zbyt gęsty mocz wskazuje na odwodnienie, a zbyt rozrzedzony może sygnalizować przejęcie lub poważne problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca czy niewydolność nerek.

Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wyzwolić pomiar poprzez aplikację na smartfonie, a wyniki pojawią się na urządzeniu w ciągu zaledwie dwóch minut. Co istotne, bateria pozwala na ponad 1000 pomiarów bez konieczności ładownia – znacznie więcej niż konkurencyjne rozwiązania oparte na chemicznych wkładach testowych. Dodatkowo zewnętrzny pakiet bateryjny oznacza, że nie musisz demontować czujnika w celu ładowania czy czyszczenia.

Wystarczy 355 zł + podatki

W pierwszej fali sprzedaży Smart Toilet kupić można zaledwie 99 dolarów i to bez obowiązkowej subskrypcji, z dostawą w marcu. Druga partia trafi do klientów w czerwcu, ale osoby, które czekać będą dłużej, będą musiały zapłacić 129 dolarów plus 6 dolarów miesięcznie za subskrypcję od września 2026 roku.

A może smart podpaska?

Jednocześnie Vivoo ogłasza wprowadzenie inteligentnej podpaski FlowPad, wzbogaconej mikrofluidyką. Urządzenie monitoruje hormony takie jak FSH – wyznacznik płodności, zdrowia jajników i perimenopauzy. Po zdjęciu podpaski użytkownik skanuje ją aparatem smartfonu w aplikacji Vivoo. Cena jednej podpaski wynieść ma od 4 do 5 dolarów.

Zródła zdjęć: Vivoo
Źródła tekstu: Vivoo, Endgadget, oprac. wł