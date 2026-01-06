Składana Motorola z rysikiem. Razr Fold ujawnia tajemnice

Motorola jeszcze się do tego nie przyznaje, ale wiadomo już, że jest bliska premiery pierwszego w swojej ofercie rozkładanego smartfonu o pełnej, książkowej formie – Motorola Razr Fold. Wcześniej została już potwierdzona jego nazwa, a teraz poznaliśmy jego wygląd.

Znany leakster Evan Blass opublikował w serwisie X pierwsze rendery Motoroli Razr Fold. Z udostępnionych materiałów widać, że nowość wizualnie nawiązuje do stylistyki innych telefonów Motoroli, zwłaszcza serii Edge, co jest naturalną decyzją. W oczy rzuca się lewostronnie umieszczona, kwadratowa wyspa aparatów z trzema obiektywami i diodą LED. Rendery pokazują co najmniej dwa warianty kolorystyczne: czarny, który wygląda jakby miał fakturę przypominającą włókno węglowe, oraz biały, sugerujący wykończenie w stylu sztucznej skóry.

Ciekawym detalem jest dodatkowy przycisk na lewym boku obudowy. Jeśli Motorola pójdzie tropem zastosowanym w Razr 60 Ultra, może to być skrót do funkcji AI uruchamianych jednym kliknięciem, mających przyspieszać codzienne operacje i interakcje z telefonem.

Pod względem proporcji Razr Fold przypomina trochę najnowszego Galaxy Z Folda7: zewnętrzny wyświetlacz ma ekran jak ze standardowego telefonu, lekko tylko wydłużony, a wewnętrzny wyświetlacz ma proporcje bliższe niemal kwadratowym. Taki układ sprzyja obsłudze dwóch aplikacji obok siebie i wygodnemu przeglądaniu treści w pionie, ale tradycyjnie bywa mniej korzystny do wideo, gdzie często pojawiają się czarne pasy. Z kolei po zamknięciu zewnętrzny ekran zapewnia komfort używania porównywalny z normalnymi smartfonami.

Motorola może jednak zyskać przewagę nad Galaxy Z Fold7. Z renderów wynika, że składak zapewnia obsługę rysika, który ma się nazywać się Moto Pen Ultra.