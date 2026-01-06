Składana Motorola z rysikiem. Razr Fold ujawnia tajemnice
Motorola szykuje nowy składany smartfon w książkowej formie – Razr Fold, przypominający foldy Samsunga. Teraz już dokładnie wiemy, jak wygląda.
Motorola jeszcze się do tego nie przyznaje, ale wiadomo już, że jest bliska premiery pierwszego w swojej ofercie rozkładanego smartfonu o pełnej, książkowej formie – Motorola Razr Fold. Wcześniej została już potwierdzona jego nazwa, a teraz poznaliśmy jego wygląd.
Znany leakster Evan Blass opublikował w serwisie X pierwsze rendery Motoroli Razr Fold. Z udostępnionych materiałów widać, że nowość wizualnie nawiązuje do stylistyki innych telefonów Motoroli, zwłaszcza serii Edge, co jest naturalną decyzją. W oczy rzuca się lewostronnie umieszczona, kwadratowa wyspa aparatów z trzema obiektywami i diodą LED. Rendery pokazują co najmniej dwa warianty kolorystyczne: czarny, który wygląda jakby miał fakturę przypominającą włókno węglowe, oraz biały, sugerujący wykończenie w stylu sztucznej skóry.
Ciekawym detalem jest dodatkowy przycisk na lewym boku obudowy. Jeśli Motorola pójdzie tropem zastosowanym w Razr 60 Ultra, może to być skrót do funkcji AI uruchamianych jednym kliknięciem, mających przyspieszać codzienne operacje i interakcje z telefonem.
Pod względem proporcji Razr Fold przypomina trochę najnowszego Galaxy Z Folda7: zewnętrzny wyświetlacz ma ekran jak ze standardowego telefonu, lekko tylko wydłużony, a wewnętrzny wyświetlacz ma proporcje bliższe niemal kwadratowym. Taki układ sprzyja obsłudze dwóch aplikacji obok siebie i wygodnemu przeglądaniu treści w pionie, ale tradycyjnie bywa mniej korzystny do wideo, gdzie często pojawiają się czarne pasy. Z kolei po zamknięciu zewnętrzny ekran zapewnia komfort używania porównywalny z normalnymi smartfonami.
Motorola może jednak zyskać przewagę nad Galaxy Z Fold7. Z renderów wynika, że składak zapewnia obsługę rysika, który ma się nazywać się Moto Pen Ultra.
Na razie brak szczegółów dotyczących specyfikacji, daty premiery czy ceny, ale same rendery sugerują, że Motorola na poważnie przygotowuje się do walki o segment książkowych składaków.