Nowości mobilne MSI na targach CES 2026

Seria MSI Prestige: Elegancja i wydajność

Serią otwierającą nową erę MSI jest przeprojektowana linia Prestige. Laptopy te zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych profesjonalistach, którzy nie chcą kompromisów między wydajnością a designem. Prestige 14 waży zaledwie 1,32 kg – to 22 procent redukcji masy w stosunku do poprzednika – podczas gdy Prestige 16 pozostaje wicemistrzem lekkości w swojej klasie z zaledwie 1,59 kg.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczową zmianą jest zastosowanie najnowszych procesorów Intel Core Ultra Series 3 w połączeniu z grafiką Intel Arc B390. Nowy układ chłodzenia Intra Flow gwarantuje pracę poniżej 30 dB, co oznacza niemal bezgłośną pracę nawet pod obciążeniem. Bateria 81 Wh zapewnia ponad 30 godzin pracy na filmach – to mobilność przez praktycznie cały tydzień biznesowy bez ładowarki.

Prestige 13 AI+ to z kolei ultralekkość na nowym poziomie – wynoszący zaledwie 899 gramów, to najlżejszy 13-calowy laptop z aluminium i stopu magnezu na rynku. To urządzenie dla pracowników biurowych, którzy spędzają życie w trasie. Wersja Prestige 16 Flip dodaje formę 2-w-1 z dotykowym ekranem OLED 2.8K 120 Hz i autorskim rysikiem MSI Nano Pen. Stylus ładuje się w zaledwie 15 sekund do 45 minut pracy – idealne rozwiązanie dla kreatywnych profesjonalistów.

Seria MSI Modern S: Jakość dla szerszego grona

Seria Modern 16S AI+ i 14S AI+ została przeprojektowana z myślą o użytkownikach szukających równowagi między wydajnością a ceną. Metalowe elementy, zaokrąglone linie i grubość zaledwie 11,1 mm nadają im bardziej prestiżowy wygląd. Wyposażone w procesory Intel Core Ultra Series 3, dwa sloty RAM i bogaty zestaw portów (USB-A, USB-C z Thunderbolt, HDMI, RJ-45, czytnik SD), oferują solidną wydajność za rozsądne pieniądze.

Seria MSI Raider: Giga-Moc w kompaktowej formie

MSI Raider 16 Max HX to przełom – pierwsza na świecie maszyna gamingowa zdolna do dostarczenia 300 W całkowitej mocy systemu. Karta RTX 5090 otrzymuje 175 W, procesor Intel Core Ultra 200HX – 125 W. To najpotężniejszy laptop do gier na planecie.

System chłodzenia Cooler Boost Trinity z pięcioma wylotem powietrza i sześcioma rurami cieplnymi ujarzmia tę potęgę bez hałasu. Panel dostępu od spodu umożliwia łatwe rozszerzenie pamięci DDR5 i dysków SSD PCIe Gen5. Wyświetlacz OLED 2.5K 240 Hz z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 1000 to perfekcja dla graczy szukających najwyższej płynności.

Serie MSI Stealth i Crosshair: subtelna moc i agresywny styl

MSI Stealth 16 AI+ (16,6 mm grubości, poniżej 2 kg) zdobył CES Innovation Award. To połączenie smukłości z mocą – RTX 50 otrzymuje 20 W więcej energii niż poprzednio, a bateria 90 Wh zapewnia pełny dzień pracy. Z kolei Crosshair 16 Max HX i 16 HX to agresywny gaming w czystej postaci – 200 W mocy systemu, cztery wyloty powietrza, ikoniczne RGB z 24-strefową klawiaturą i opcjonalny wyświetlacz QHD+ 165 Hz OLED. Miłym dodatkiem jest nowy układ portów (trzy USB-A, dwa USB-C, HDMI i RJ-45 z tyłu) ułatwiający organizację przewodów wokół laptopa.

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue - turkusowa wisienka na torcie