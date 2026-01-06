Okulary jak zwykłe, ale z ekranami. XGIMI rusza z marką MemoMind
XGIMI, firma znana dotychczas z produkcji zaawansowanych projektorów, oficjalnie wkroczyła na dynamicznie rozwijający się rynek okularów inteligentnych. Na targach CES 2026 w Las Vegas firma zaprezentowała zupełnie nową markę – MemoMind – dedykowaną technologii noszonych wzbogaconych sztuczną inteligencją.
MemoMind debiutuje z trzema odrębnymi modelami okularów, każdy przeznaczony dla innego segmentu użytkowników. Memo One to najlepiej wyposażony model z wbudowanymi głośnikami i wyświetlaczem dwuocznym, umożliwiającym zarówno interakcję wizualną, jak i audio. Urządzenie skierowane jest do osób poszukujących pełnowartościowego doświadczenia AI w nowoczesnych okularach.
Drugi model – Memo Air Display – skupia się na minimalistycznym podejściu. Wyposażony w wyświetlacz jednooczny (monokularny), prezentuje istotne informacje, jednocześnie zachowując wygląd i funkcjonalność tradycyjnych okularów. To rozwiązanie idealne dla użytkowników szukających funkcji smart bez wizualnego przeciążenia.
Trzeci model wciąż pozostaje w fazie rozwojowej, ale ma być jeszcze bardziej zbliżony do standardowych okularów. Szczegóły jego specyfikacji będą ujawnione w późniejszym terminie.
Personalizacja na pierwszym miejscu
Jedną z kluczowych cech MemoMind jest niespotykaną dotąd w branży konfigurowalność. Użytkownicy mogą wybrać spośród ośmiu stylów opraw i pięciu wymiennych wzorów zauszników. Co istotne, okulary obsługują również soczewki korekcyjne, co czyni je rozwiązaniem dostępnym dla osób ze słabszym wzrokiem. Ten modułowy system pozwala każdemu dostosować okulary do swoich preferencji i potrzeb.
Okulary MemoMind działają na bazie hybrydowego modelu LLM, który dynamicznie wybiera najlepsze dostępne narzędzia AI do konkretnych zadań. Urządzenia będą integrować się z popularnymi modelami, takimi jak ChatGPT czy Google Gemini. Użytkownicy zyskają dostęp do praktycznych funkcji takich jak transkrypcja spotkań, tłumaczenie na żywo, wskazówki nawigacyjne, asystent głosowy czy notatnik AI.
Cena... nie wyrywa z butów
Najdroższy model, Memo One, będzie dostępny w przedsprzedaży zaraz po zakończeniu CES 2026 w cenie około 599 dolarów. XGIMI nie ujawnił jeszcze dokładnych cen dla pozostałych modeli ani dokładnych dat premiery.