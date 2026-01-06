Okulary jak zwykłe, ale z ekranami. XGIMI rusza z marką MemoMind

XGIMI wchodzi na rynek okularów inteligentnych z nową marką MemoMind

MemoMind debiutuje z trzema odrębnymi modelami okularów, każdy przeznaczony dla innego segmentu użytkowników. Memo One to najlepiej wyposażony model z wbudowanymi głośnikami i wyświetlaczem dwuocznym, umożliwiającym zarówno interakcję wizualną, jak i audio. Urządzenie skierowane jest do osób poszukujących pełnowartościowego doświadczenia AI w nowoczesnych okularach.

Drugi model – Memo Air Display – skupia się na minimalistycznym podejściu. Wyposażony w wyświetlacz jednooczny (monokularny), prezentuje istotne informacje, jednocześnie zachowując wygląd i funkcjonalność tradycyjnych okularów. To rozwiązanie idealne dla użytkowników szukających funkcji smart bez wizualnego przeciążenia.

Wyświetlacze są integralną częścią smukłych szkieł okularów

Trzeci model wciąż pozostaje w fazie rozwojowej, ale ma być jeszcze bardziej zbliżony do standardowych okularów. Szczegóły jego specyfikacji będą ujawnione w późniejszym terminie.

Personalizacja na pierwszym miejscu

Jedną z kluczowych cech MemoMind jest niespotykaną dotąd w branży konfigurowalność. Użytkownicy mogą wybrać spośród ośmiu stylów opraw i pięciu wymiennych wzorów zauszników. Co istotne, okulary obsługują również soczewki korekcyjne, co czyni je rozwiązaniem dostępnym dla osób ze słabszym wzrokiem. Ten modułowy system pozwala każdemu dostosować okulary do swoich preferencji i potrzeb.

Możliwość stosowania szkieł korekcyjnych i wysoka personalizacja wyglądu to kluczowe cechy MemoMind

Okulary MemoMind działają na bazie hybrydowego modelu LLM, który dynamicznie wybiera najlepsze dostępne narzędzia AI do konkretnych zadań. Urządzenia będą integrować się z popularnymi modelami, takimi jak ChatGPT czy Google Gemini. Użytkownicy zyskają dostęp do praktycznych funkcji takich jak transkrypcja spotkań, tłumaczenie na żywo, wskazówki nawigacyjne, asystent głosowy czy notatnik AI.

Dziecinnie prosta obsługa i wygoda wielu modeli AI

