Microsoft może zrezygnować z nowego Xboxa. Plan jest inny

W zeszłym tygodniu Microsoft wywołał spore poruszenie, ogłaszając aż 50-procentową podwyżkę cen Xbox Game Pass. Wiele osób zrezygnowało z abonementu. Jednak nowe informacje mogą wywołać jeszcze większy szok. Plotka, pochodząca od sprawdzonego informatora, sugeruje, że strategia firmy może ulec jeszcze bardziej radykalnej zmianie: Microsoft rzekomo rozważa całkowite wycofanie się z rynku produkcji konsol.

Microsoft rezygnuje z Xboxa?

Informacja pochodzi od informatora o pseudonimie SneakersSO, który jako pierwszy ujawnił plany firmy z Redmond, dotyczące przenoszenia gier z Xboxa na inne platformy. W poście na forum NeoGAF napisał on, że plany produkcji nowej generacji konsoli Xbox, które były wcześniej „naprawdę konkretne”, stały się „niepewne”. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że czasu na rozpoczęcie produkcji nowego sprzętu (planowanej na 2026 rok, z premierą w 2027) nie zostało wiele.

Zdaniem SneakersSO, przyszłością Xboxa ma być wydawanie wyłącznie oprogramowania (software publishing). Strategia ta miałaby polegać na:

Skupieniu się na dochodowych markach: Call of Duty, World of Warcraft, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon.

Uczynieniu z gier w chmurze (xCloud) głównej platformy Xboxa.

Przekształceniu Game Passa w abonament dostępowy do xCloud, co będzie dalej podnosić jego cenę.

Wydawaniu gier na każde urządzenie posiadające własny sklep i użytkowników chętnych do zakupu tytułów.

Innymi słowy, Microsoft miałby powtórzyć ruch SEGI, całkowicie opuszczając rynek konsol. Choć taki ruch mógłby mieć sens pod kątem ekonomicznym, w końcu sprzedaż Xboxów od lat spada, to nie idzie on w parze z niedawnymi obietnicami. Zaledwie cztery miesiące temu Microsoft podpisał wieloletnie partnerstwo z AMD w celu stworzenia konsol nowej generacji. Wcześniej prezes Xboxa, Phil Spencer, obiecywał fanom najpotężniejszą konsolę, która miałaby zapewnić „największy skok technologiczny w historii generacji”.

Nagłe wycofanie się z produkcji konsol z pewnością spotkałoby się z bardzo negatywną reakcją fanów, zwłaszcza że mogłoby to oznaczać utratę dostępu do bibliotek gier, budowanych przez całe generacje dzięki kompatybilności wstecznej.