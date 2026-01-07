Vivo X300 Pro miażdży konkurencję. DxOMark wydał werdykt

Vivo X300 Pro to smartfon do zdjęć

Vivo X300 Pro zdobył w teście aż 171 punktów. Taki wynik daje mu drugie miejsce w globalnym rankingu. Ustępuje on jedynie modelowi Huawei Pura 80 Ultra. Nowe Vivo wyprzedziło jednak najnowsze iPhone'y oraz flagowce Samsunga i Google'a.

Co sprawia, że ten telefon jest tak dobry? Testerzy chwalą przede wszystkim naturalne odcienie skóry. Balans bieli działa bezbłędnie w niemal każdych warunkach. Zdjęcia są pełne detali, a cyfrowy szum praktycznie nie istnieje.

Mistrz zbliżeń i rozmycia tła

Vivo X300 Pro bryluje w kategorii portretów. Tryb bokeh oferuje niemal idealne odcięcie tła od modela. Efekt wygląda bardzo naturalnie, niczym z profesjonalnej lustrzanki. Urządzenie świetnie radzi sobie z detalami takimi jak włosy czy krawędzie ubrań.

Teleobiektyw to kolejna mocna strona tego modelu. Przy dużych zbliżeniach szczegóły pozostają ostre i wyraźne. Smartfon doskonale nadaje się do fotografowania z dystansu. Dynamika zdjęć jest szeroka, co widać szczególnie w bardzo słoneczne dni.

Vivo X300 Pro 9 opinii Vivo X300 Pro 9 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5440mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Wideo prawie jak w iPhonie

Chiński producent mocno dopracował nagrywanie filmów. Vivo X300 Pro depcze po piętach firmie Apple. Stabilizacja obrazu działa bardzo płynnie podczas ruchu. Przejścia między różnymi obiektywami są niemal niezauważalne dla oka.

Oczywiście, nie ma sprzętu idealnego. Eksperci zauważyli drobne błędy w bardzo słabym świetle. Czasami detale wyglądają tam nieco sztucznie przez agresywne odszumianie. Pojawiają się też sporadyczne problemy z kontrastem pod słońce. To jednak tylko drobne mankamenty przy tak wysokiej ocenie ogólnej.

A tak wygląda lista plusów i minusów, na które zwrócili uwagę specjaliści z DxOMark: