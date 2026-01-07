Vivo X300 Pro miażdży konkurencję. DxOMark wydał werdykt
Vivo X300 Pro trafił pod lupę ekspertów z DxOMark. Nowy flagowiec udowodnił, że chińskie marki nie mają sobie równych w mobilnej fotografii. Wynik testu stawia to urządzenie w ścisłej światowej czołówce.
Vivo X300 Pro to smartfon do zdjęć
Vivo X300 Pro zdobył w teście aż 171 punktów. Taki wynik daje mu drugie miejsce w globalnym rankingu. Ustępuje on jedynie modelowi Huawei Pura 80 Ultra. Nowe Vivo wyprzedziło jednak najnowsze iPhone'y oraz flagowce Samsunga i Google'a.
Co sprawia, że ten telefon jest tak dobry? Testerzy chwalą przede wszystkim naturalne odcienie skóry. Balans bieli działa bezbłędnie w niemal każdych warunkach. Zdjęcia są pełne detali, a cyfrowy szum praktycznie nie istnieje.
Mistrz zbliżeń i rozmycia tła
Vivo X300 Pro bryluje w kategorii portretów. Tryb bokeh oferuje niemal idealne odcięcie tła od modela. Efekt wygląda bardzo naturalnie, niczym z profesjonalnej lustrzanki. Urządzenie świetnie radzi sobie z detalami takimi jak włosy czy krawędzie ubrań.
Teleobiektyw to kolejna mocna strona tego modelu. Przy dużych zbliżeniach szczegóły pozostają ostre i wyraźne. Smartfon doskonale nadaje się do fotografowania z dystansu. Dynamika zdjęć jest szeroka, co widać szczególnie w bardzo słoneczne dni.
Wideo prawie jak w iPhonie
Chiński producent mocno dopracował nagrywanie filmów. Vivo X300 Pro depcze po piętach firmie Apple. Stabilizacja obrazu działa bardzo płynnie podczas ruchu. Przejścia między różnymi obiektywami są niemal niezauważalne dla oka.
Oczywiście, nie ma sprzętu idealnego. Eksperci zauważyli drobne błędy w bardzo słabym świetle. Czasami detale wyglądają tam nieco sztucznie przez agresywne odszumianie. Pojawiają się też sporadyczne problemy z kontrastem pod słońce. To jednak tylko drobne mankamenty przy tak wysokiej ocenie ogólnej.
A tak wygląda lista plusów i minusów, na które zwrócili uwagę specjaliści z DxOMark:
-
Zalety:
-
ekspozycja jest celna i stabilna, a rozpiętość tonalna szeroka w zdjęciach oraz filmach,
-
odcienie skóry są bardzo przyjemne, a balans bieli pozostaje neutralny,
-
poziom detali jest wysoki w każdych warunkach, a szum na zdjęciach niemal nie występuje,
-
teleobiektyw bardzo dobrze zachowuje szczegóły przy przybliżeniu,
-
tryb bokeh świetnie oddziela tło od obiektu i wygląda naturalnie,
-
stabilizacja wideo działa bardzo skutecznie.
-
-
Wady:
-
ciemniejsze odcienie skóry na zdjęciach bywają nienaturalne i zbyt jasne,
-
w słabym świetle można dostrzec nienaturalne wyostrzanie detali,
-
przy silnym świetle padającym prosto w obiektyw pojawiają się problemy z kontrastem,
-
czasami widoczne są delikatne błędy w balansie bieli,
-
w bardzo trudnych warunkach mogą pojawić się błędy w teksturach i spójności obrazu,
-
niekiedy widać efekty uboczne, takie jak "duchy" (ghosting) lub kolorowe obwódki wokół krawędzi,
-
pole widzenia obiektywu ultraszerokokątnego jest nieco zbyt wąskie.
-