Sprzęt

Ten powerbank równie szybko ładuje bezprzewodowo, co po kablu, a jest za pół ceny

Czy jest to olbrzymia zaleta tego urządzenia? No cóż, jak na bezprzewodowy powerbank jest naprawdę tani.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07 STY 2026
0
Telepolis.pl
SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK to powerbank, po który warto sięgnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy  chcemy skorzystać z jego potencjału bezprzewodowego. Ten oferuje ładowanie z mocą do 10 W przez protokół Qi lub z jakiegoś powodu do 7,5 W, jeśli mamy iPhone. 

SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK  Tani powerbank z Qi

SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK 

Jeśli chodzi o jego porty, czyli dwa złącza USB-A i jedno USB-C, to te również dają z siebie maksymalnie do 10 W. Obecny jest także port microUSB, który, podobnie jak USB-C, pozwala na ładowanie urządzenia. Jeśli zaś chodzi o pojemność, to ta wynosi 10 000 mAh. Standardowa cena urządzenia wynosi 119,99 zł. Jednak w promocji możecie je kupić za 59,99 zł. Czy warto? Jeśli wam zależy na tanim powerbanku z ładowaniem Qi, to w tej cenie warto go rozważyć.

SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK  Tani powerbank z Qi

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

SBS Powerbanki SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK 
Zródła zdjęć: SBS