Ten powerbank równie szybko ładuje bezprzewodowo, co po kablu, a jest za pół ceny
Czy jest to olbrzymia zaleta tego urządzenia? No cóż, jak na bezprzewodowy powerbank jest naprawdę tani.
SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK to powerbank, po który warto sięgnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcemy skorzystać z jego potencjału bezprzewodowego. Ten oferuje ładowanie z mocą do 10 W przez protokół Qi lub z jakiegoś powodu do 7,5 W, jeśli mamy iPhone.
SBS Wireless Extra-Slim TEBB10000WIRCK
Jeśli chodzi o jego porty, czyli dwa złącza USB-A i jedno USB-C, to te również dają z siebie maksymalnie do 10 W. Obecny jest także port microUSB, który, podobnie jak USB-C, pozwala na ładowanie urządzenia. Jeśli zaś chodzi o pojemność, to ta wynosi 10 000 mAh. Standardowa cena urządzenia wynosi 119,99 zł. Jednak w promocji możecie je kupić za 59,99 zł. Czy warto? Jeśli wam zależy na tanim powerbanku z ładowaniem Qi, to w tej cenie warto go rozważyć.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.