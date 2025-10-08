Netflix i YouTube przestaną straszyć reklamami. To dobry początek

"Nagle, jak nie huknie reklama"

Chyba nie ma osoby, która by tego nie doświadczyła na własnej skórze, a właściwie na uszach. Oglądamy w najlepsze film i mamy ustawioną głośność dla nas optymalną, a zarazem wystarczającą, aby wszystko słyszeć, a tymczasem jak grom z jasnego nieba, wyskakuje reklama, która powoduje, że bębenki w uszach zaraz nam się przebiją. Od razu rośnie w nas irytacja i chęć przewinięcia lub nawet wyłączenia odbiornika na dobre.

I to co jest najbardziej przerażające samo w sobie to wcale nie reklama, ale fakt, że odtwarza się ona znacznie głośniej niż streamowane treści.

Jak się okazuje, zjawisko to przestanie być problemem - przynajmniej jeśli chodzi o Kalifornijczyków.

Wszystko dzięki nowej ustawie, podpisanej w tym tygodniu przez gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma. Ustawa mówi o tym, że wszelkie reklamy emitowane w serwisach streamingowych będą musiały być dostosowane do głośności odtwarzanych treści. Ustawa póki co będzie obowiązywała tylko w Kalifornii. Wejdzie w życie już w przyszłym roku - w lipcu 2026. Mamy nadzieję, że Netflix, YouTube i inne firmy zaakceptują ją.

Inspiracją do tej ustawy była mała Samantha i każdy wyczerpany rodzic, który w końcu uśpił dziecko, a potem głośna reklama w serwisie streamingowym zniweczyła całą ciężką pracę. zauważył senator Thomas Umberg.