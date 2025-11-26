Fani głośnego serialu sci-fi mają niespodziankę. Premiera już dziś
Okazuje się, że środek tygodnia to wspaniały czas dla fanów seriali science-fiction i tych, którzy wciągnęli się w "Pluribus" na Apple TV+. Tak, to właśnie dziś (wcześniej niż zazwyczaj) nastąpi premiera nowego odcinka. To bardzo dobra wiadomość, bo ostatni odcinek rozbudził apetyt na więcej.
Nietypowe przygody Carol wciągają jak mało co
"Pluribus" to bez wątpienia nie tylko dobry serial, ale także jedno z największych zaskoczeń tego roku. Serialowy hit od Apple TV+ pobił nowy rekord popularności na Apple TV+ i piszą o nim niemal wszystkie media związane z tego typu tematyką. Serial ten, znany w polskiej wersji także jako "Jedyna", może już pochwalić się tym, że zdetronizował pod względem wyników oglądalnościowych inny hit tej stacji, a mianowicie "Rozdzielenie".
Wszyscy, którzy nie mogą się doczekać premiery kolejnego odcinka, będą zadowoleni. Na platformę wjechał właśnie piąty odcinek serii. Szósty pojawi się już zgodnie z harmonogramem, 5 grudnia.
Skąd taka niespodzianka?
No cóż, nie jest to prezent z myślą o fanach, ale reakcja platformy na nadchodzące Święto Dziękczynienia, które wypada w ostatni czwartek listopada, i jest obchodzone w USA. Jest ono traktowane wyjątkowo, jako czas dla rodziny i najbliższych. To właśnie dlatego fani mogą obejrzeć "Pluribus" nieco wcześniej.
Inną niespodzianką dla fanów, o której warto wspomnieć przy okazji jest darmowy fragment książki Carol. To miły bonus od Apple, który znajdziemy w bibliotece Apple Books.