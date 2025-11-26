Telewizja i VoD

Fani głośnego serialu sci-fi mają niespodziankę. Premiera już dziś

Okazuje się, że środek tygodnia to wspaniały czas dla fanów seriali science-fiction i tych, którzy wciągnęli się w "Pluribus" na Apple TV+. Tak, to właśnie dziś (wcześniej niż zazwyczaj) nastąpi premiera nowego odcinka. To bardzo dobra wiadomość, bo ostatni odcinek rozbudził apetyt na więcej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:55
0
Nietypowe przygody Carol wciągają jak mało co

"Pluribus" to bez wątpienia nie tylko dobry serial, ale także jedno z największych zaskoczeń tego roku. Serialowy hit od Apple TV+ pobił nowy rekord popularności na Apple TV+ i piszą o nim niemal wszystkie media związane z tego typu tematyką. Serial ten, znany w polskiej wersji także jako "Jedyna", może już pochwalić się tym, że zdetronizował pod względem wyników oglądalnościowych inny hit tej stacji, a mianowicie "Rozdzielenie". 

Wszyscy, którzy nie mogą się doczekać premiery kolejnego odcinka, będą zadowoleni. Na platformę wjechał właśnie piąty odcinek serii. Szósty pojawi się już zgodnie z harmonogramem, 5 grudnia. 

Skąd taka niespodzianka?

No cóż, nie jest to prezent z myślą o fanach, ale reakcja platformy na nadchodzące Święto Dziękczynienia, które wypada w ostatni czwartek listopada, i jest obchodzone w USA. Jest ono traktowane wyjątkowo, jako czas dla rodziny i najbliższych. To właśnie dlatego fani mogą obejrzeć "Pluribus" nieco wcześniej. 

Inną niespodzianką dla fanów, o której warto wspomnieć przy okazji jest darmowy fragment książki Carol. To miły bonus od Apple, który znajdziemy w bibliotece Apple Books. 

