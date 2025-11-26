PKO BP z nowością w aplikacji IKO. Klienci długo na to czekali
Klienci PKO BP za chwilę powinni doczekać się nowej funkcji w aplikacji IKO, na którą wiele osób czekało. Jest ona związana z BLIKIEM.
O nowości w aplikacji IKO informuje serwis cashless.pl. Jeden z czytelników doniósł, że nowość niespodziewanie pojawiła się na jego telefonie. Na razie tylko na systemie iOS dla iPhone'ów, ale wkrótce powinna pojawić się również na Androidzie.
PKO BP wprowadza nowość w IKO
Ta nowość to "prośba o przelew BLIK". Pierwsze informacje o możliwości wprowadzenia jej w aplikacji IKO pojawiły się już w styczniu. Wtedy też bank zaktualizował regulamin o zapisy związane z nową funkcją. Jednak do tej pory nie pojawiła się ona w aplikacji, ale to właśnie się zmieniło, przynajmniej w wersji na iOS.
Zaktualizowana aplikacji IKO na urządzeniach Apple pozwala już na wysłanie prośby o przelew BLIK. Dzięki temu użytkownicy mogą do innej osoby wysłać prośbę o przelanie pieniędzy. Stosowany komunikat pojawi się na telefonie adresata. Ten ma 72 godziny na jego zaakceptowanie. Jeśli to zrobi, to kwota automatycznie zostanie przesłana za pomocą przelewu na telefon.
Prośba o przelew BLIK dostępna jest też w 7 innych bankach: ING, mBanku, VeloBanku, Millennium, BSR, Pekao oraz SGB.