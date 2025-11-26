PKO BP z nowością w aplikacji IKO. Klienci długo na to czekali

O nowości w aplikacji IKO informuje serwis cashless.pl. Jeden z czytelników doniósł, że nowość niespodziewanie pojawiła się na jego telefonie. Na razie tylko na systemie iOS dla iPhone'ów, ale wkrótce powinna pojawić się również na Androidzie.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP wprowadza nowość w IKO

Ta nowość to "prośba o przelew BLIK". Pierwsze informacje o możliwości wprowadzenia jej w aplikacji IKO pojawiły się już w styczniu. Wtedy też bank zaktualizował regulamin o zapisy związane z nową funkcją. Jednak do tej pory nie pojawiła się ona w aplikacji, ale to właśnie się zmieniło, przynajmniej w wersji na iOS.

Zaktualizowana aplikacji IKO na urządzeniach Apple pozwala już na wysłanie prośby o przelew BLIK. Dzięki temu użytkownicy mogą do innej osoby wysłać prośbę o przelanie pieniędzy. Stosowany komunikat pojawi się na telefonie adresata. Ten ma 72 godziny na jego zaakceptowanie. Jeśli to zrobi, to kwota automatycznie zostanie przesłana za pomocą przelewu na telefon.