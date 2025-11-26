Samsung przegrywa. Decyzja milionów klientów jest jasna
Samsung nie jest już największym producentem smartfonów na świecie. Koreańczycy po 10 latach zostali wyprzedzeni przez Apple.
Przez lata Samsung pozostawał największym producentem smartfonów na świecie. Koreańczycy przez dekadę ugruntowali swoją pozycję na szczycie zestawienia. Jednak w tym roku spadają na drugie miejsce. Koronę pierwszeństwa przejmuje Apple.
Apple przed Samsungiem
W tym roku to Apple wskoczy na pierwsze miejsce zestawienia największych producentów smartfonów na świecie. To zasługa iPhone'ów 17, dzięki którym firma z Cupertino zanotowała 10-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku. W tym samym czasie Samsung również urósł, ale tylko o 4,6 proc. To wystarczyło, aby nadgryzione jabłko znalazło się na pierwszym miejscu, przed Koreańczykami.
Z analizy firmy Counterpoint wynika, że Apple w tym roku zgarnie dla siebie aż 19,4 proc. rynku smartfonów. Taki wynik oznacza pierwsze miejsce w zestawieniu wszystkich producentów na świecie. Na drugie miejsce spadnie Samsung.
Oprócz bardzo pozytywnego odbioru serii iPhone 17, głównym czynnikiem wpływającym na poprawę prognoz dotyczących dostaw jest osiągnięcie punktu zwrotnego w cyklu wymiany urządzeń. (…) Konsumenci, którzy kupili smartfony podczas boomu związanego z Covid-19, wkraczają obecnie w fazę wymiany urządzeń. Ponadto w latach 2023–2025 sprzedano 358 milionów używanych iPhone'ów. Użytkownicy tych urządzeń również prawdopodobnie zdecydują się na wymianę na nowe urządzenia w najbliższych latach.
Co więcej, Counterpoint przewiduje, że Apple długo nie odda pierwszego miejsca. Firma ma się na nim utrzymać przynajmniej do 2029 roku. Pomóc w tym mają nowe modele, w tym iPhone 17e oraz szykowany od jakiegoś czasu składany iPhone.
Sam rynek smartfonów urósł rok do roku o 3,3 proc.