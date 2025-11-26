Samsung przegrywa. Decyzja milionów klientów jest jasna

Przez lata Samsung pozostawał największym producentem smartfonów na świecie. Koreańczycy przez dekadę ugruntowali swoją pozycję na szczycie zestawienia. Jednak w tym roku spadają na drugie miejsce. Koronę pierwszeństwa przejmuje Apple.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple przed Samsungiem

W tym roku to Apple wskoczy na pierwsze miejsce zestawienia największych producentów smartfonów na świecie. To zasługa iPhone'ów 17, dzięki którym firma z Cupertino zanotowała 10-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku. W tym samym czasie Samsung również urósł, ale tylko o 4,6 proc. To wystarczyło, aby nadgryzione jabłko znalazło się na pierwszym miejscu, przed Koreańczykami.

Z analizy firmy Counterpoint wynika, że Apple w tym roku zgarnie dla siebie aż 19,4 proc. rynku smartfonów. Taki wynik oznacza pierwsze miejsce w zestawieniu wszystkich producentów na świecie. Na drugie miejsce spadnie Samsung.

Oprócz bardzo pozytywnego odbioru serii iPhone 17, głównym czynnikiem wpływającym na poprawę prognoz dotyczących dostaw jest osiągnięcie punktu zwrotnego w cyklu wymiany urządzeń. (…) Konsumenci, którzy kupili smartfony podczas boomu związanego z Covid-19, wkraczają obecnie w fazę wymiany urządzeń. Ponadto w latach 2023–2025 sprzedano 358 milionów używanych iPhone'ów. Użytkownicy tych urządzeń również prawdopodobnie zdecydują się na wymianę na nowe urządzenia w najbliższych latach. informuje Counterpoint.

Co więcej, Counterpoint przewiduje, że Apple długo nie odda pierwszego miejsca. Firma ma się na nim utrzymać przynajmniej do 2029 roku. Pomóc w tym mają nowe modele, w tym iPhone 17e oraz szykowany od jakiegoś czasu składany iPhone.