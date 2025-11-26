Bezpieczeństwo

Przejmują konta i kradną miliony. "Najlepszy czas w roku"

Hakerzy wykradli już 262 miliony dolarów. A najlepszy okres dopiero przed nimi. Czas publikacji raportu FBI nie jest zatem przypadkowy.

Według danych przedstawionych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) w samych Stanach Zjednoczonych hakerzy ukradali już w tym roku ponad 262 miliony dolarów. A mowa tutaj tylko o kradzieżach zgłoszonych do odpowiednich instytucji. Nie sposób oszacować ile takich kradzieży nie zostało nigdzie zgłoszonych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przejęcia kont najpopularniejsze

FBI poinformowało, że do tej pory w tym roku Amerykanie zgłosili już ponad 5000 kradzieży, polegających na przejęciu kont zawierających środki finansowe za pomocą oszustw internetowych.

Większość z nich polegała na zdobyciu danych logowania do kont bankowych przez podszywanie się pod bank lub firmy ubezpieczeniowe. Bo wyłudzeniu informacji o logowaniu przestępcy zazwyczaj zmieniali hasła uniemożliwiając zalogowanie się prawdziwemu klientowi a następnie wysyłali środki finansowe najczęściej na trudne do namierzenia portfele cyfrowe i kryptowaluty.

Czas publikacji raportu FBI nie jest przypadkowy. Nadchodzi bowiem okres Black Friday oraz świątecznych zakupów. Ludzie w tym okresie są zazwyczaj mniej uważni, co czyni te kilka najbliższych tygodni najlepszym czasem w roku dla takich przestępstw.

Według jednej z firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem tylko w ostatnich dniach w samych Stanach Zjednoczonych stworzono ponad 750 serwisów na domenach związanych ze świętami i Black Friday, które teraz posłużą najprawdopodobniej do okradania obywateli. Do tego firma FortiGuard doliczyła się ponad 2900 serwisów, które są hakerskimi kopiami prawdziwych firm, sprzedających swoje produkty w internecie.

Jak tłumaczy Keith McCammon z firmy Red Canary, narzędzia sztucznej inteligencji bardzo ułatwiają działania hakerom zwiększając ich skalę. 

Okres świątecznych zakupów to gra na liczbach w czasie rzeczywistym wsparta przez algorytmy AI. Reklamodawcy zasypią internet personalizowanymi reklamami, targetując nieświadomych klientów. 

