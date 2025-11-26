Zaktualizuj ChatGPT. Czeka cię przyjemna zmiana

Tryb głosowy ChatGPT będzie teraz dostępny bezpośrednio w czatach. Do tej pory był on umieszczony w osobnym interfejsie czatu głosowego. Dzięki tej aktualizacji, tryb głosowy będzie mógł wyświetlać transkrypt rozmowy na żywo, ale to nie koniec jego ulepszeń. Będzie także pokazywał więcej informacji, takich jak pogoda i mapy. A wszystko to w tym samym czasie, co rozmowa.

Warto zaktualizować ChatGPT

Aplikacja mobilna i wersja internetowa ChatGPT otrzymają przydatną aktualizację, która integruje tryb głosowy bezpośrednio z czatem. Wszystko to oznacza jedno - nie będzie już potrzeby otwierania oddzielnego ekranu z charakterystyczną niebieską kulą. Dostajemy naprawdę przydatne narzędzie - będziemy mogli teraz, w razie potrzeby, wyłączyć tryb głosowy bezpośrednio w czacie.

Sztuczna inteligencja będzie także mogła wyświetlać rożne inne informacje, takie jak mapy, pogoda i inne. Wszystkie one będą mogły być wyświetlane w czasie rzeczywistym, bez konieczności opuszczania okna czatu.