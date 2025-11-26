Aplikacje

Zaktualizuj ChatGPT. Czeka cię przyjemna zmiana

Tryb głosowy ChatGPT wkracza bezpośrednio do czatów. Umożliwi on szybsze i bardziej naturalne rozmowy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:39
Zaktualizuj ChatGPT. Czeka cię przyjemna zmiana

Tryb głosowy ChatGPT będzie teraz dostępny bezpośrednio w czatach. Do tej pory był on umieszczony w osobnym interfejsie czatu głosowego. Dzięki tej aktualizacji, tryb głosowy będzie mógł wyświetlać transkrypt rozmowy na żywo, ale to nie koniec jego ulepszeń. Będzie także pokazywał więcej informacji, takich jak pogoda i mapy. A wszystko to w tym samym czasie, co rozmowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warto zaktualizować ChatGPT

Aplikacja mobilna i wersja internetowa ChatGPT  otrzymają przydatną aktualizację, która integruje tryb głosowy bezpośrednio z czatem. Wszystko to oznacza jedno - nie będzie już potrzeby otwierania oddzielnego ekranu z charakterystyczną niebieską kulą. Dostajemy naprawdę przydatne narzędzie  - będziemy mogli teraz, w razie potrzeby, wyłączyć tryb głosowy bezpośrednio w czacie. 

Sztuczna inteligencja będzie także mogła wyświetlać rożne inne informacje, takie jak mapy, pogoda i inne. Wszystkie one będą mogły być wyświetlane w czasie rzeczywistym, bez konieczności opuszczania okna czatu. 

Tryb głosowy umożliwia użytkownikom prowadzenie rozmów na dobrą sprawę, bez użycia rąk. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Dzięki temu rozmowa stanie się jeszcze bardziej naturalna i zwyczajnie bardziej płynna. Tryb głosowy jest dostępny w dwóch wersjach - standardowej, dla wszystkich i zaawansowanej dla użytkowników płatnych. Oczywiście, jeśli zmiana ci nie podpasuje, zawsze możesz ją wyłączyć w Ustawieniach. 

Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com