Aplikacje

WhatsApp w końcu da nam coś, co doceni wielu użytkowników

WhatsApp w końcu wziął się za narzędzie do obsługi statusów, którego to użytkownicy naprawdę potrzebują. Już wkrótce dostaniemy możliwość zapisania swojego statusu jako wersji roboczej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WhatsApp w końcu da nam coś, co doceni wielu użytkowników

Dlaczego to takie ważne? Bo to kolejna opcja, która oszczędza nam czas i porządkuje rzeczywistość. Nie będziemy musieli zaczynać wszystkiego od nowa, w momencie kiedy wyjdziemy w połowie ustawiania tej opcji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

"Zapisz jako wersję roboczą"

Jak donosi androidauthority.com, WhatsApp pracuje nad opcją możliwości zapisu wersji roboczej dla aktualizacji statusu. To kolejna mała rzecz, która wiele ułatwia i poprawia doświadczenie korzystania z aplikacji. Każda praca nad dodaniem większej liczby kreatywnych narzędzi do funkcji statusu niesamowicie cieszy. Nic dziwnego, tworzenie go często pochłania wiele czasu i stanowi cały twórczy proces.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Żółty
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 512GB 5G 6.7" 120Hz Tytan Czarny (CPO) 2x eSIM
-199.01 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
-199.01 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6199.99 zł
Advertisement

Niesamowicie cieszy zatem fakt, że będziemy mieli możliwość zapisu szkicu postępu (tak jak i na Instagramie) w przypadku, kiedy nastąpi nagłe opuszczenie ekranu tworzenia statusu. Po raz kolejny WhatsApp chce zaoszczędzić nam niepotrzebnych nerwów - bo kto z nas lubi zaczynać wszystko od nowa, jeśli chodzi o aplikacje?

Projekt po tym jak go opuścimy, nie zniknie, wręcz przeciwnie - będzie dostępny po następnym wejściu na ekran tworzenia statusu. Użytkownik będzie mógł dokonać wyboru - Zapisz jako wersję roboczą, Odrzuć lub Kontynuuj edycję. 

Ale to nie koniec nowości. WhatsApp wkrótce doda także specjalną naklejkę z okazj nadchodzącego 2026 roku. Z pewnością będzie ona efektowna i animowana. 

Image
telepolis
WhatsApp zmiana statusu status whatsapp whatsapp nowa funkcja WhatsApp nowość
Zródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock
Źródła tekstu: androidauthority.com