WhatsApp w końcu da nam coś, co doceni wielu użytkowników

Dlaczego to takie ważne? Bo to kolejna opcja, która oszczędza nam czas i porządkuje rzeczywistość. Nie będziemy musieli zaczynać wszystkiego od nowa, w momencie kiedy wyjdziemy w połowie ustawiania tej opcji.

"Zapisz jako wersję roboczą"

Jak donosi androidauthority.com, WhatsApp pracuje nad opcją możliwości zapisu wersji roboczej dla aktualizacji statusu. To kolejna mała rzecz, która wiele ułatwia i poprawia doświadczenie korzystania z aplikacji. Każda praca nad dodaniem większej liczby kreatywnych narzędzi do funkcji statusu niesamowicie cieszy. Nic dziwnego, tworzenie go często pochłania wiele czasu i stanowi cały twórczy proces.

Niesamowicie cieszy zatem fakt, że będziemy mieli możliwość zapisu szkicu postępu (tak jak i na Instagramie) w przypadku, kiedy nastąpi nagłe opuszczenie ekranu tworzenia statusu. Po raz kolejny WhatsApp chce zaoszczędzić nam niepotrzebnych nerwów - bo kto z nas lubi zaczynać wszystko od nowa, jeśli chodzi o aplikacje?

Projekt po tym jak go opuścimy, nie zniknie, wręcz przeciwnie - będzie dostępny po następnym wejściu na ekran tworzenia statusu. Użytkownik będzie mógł dokonać wyboru - Zapisz jako wersję roboczą, Odrzuć lub Kontynuuj edycję.